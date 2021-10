Le Bayern Munich voulait 150 millions d’euros pour Robert Lewandowski de Chelsea l’été dernier ?

L’expert italien des transferts Gianluca DiMarzio ne pense pas que Robert Lewandowski quittera le Bayern Munich l’été prochain, mais le journaliste a donné un aperçu de ce que le Chelsea FC était prêt à aller il y a quelques mois dans l’espoir d’acquérir le Hitman polonais.

« Je ne pense pas que Robert quittera Munich. Je suis sûr que les Allemands ne voudraient pas se débarrasser de Lewandowski. La seule exception était l’été dernier. Chelsea a pensé à le signer. Le Bayern, malgré son âge, exigeait entre 140 et 150 millions d’euros », a déclaré DiMarzio (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « C’était plus ou moins le montant des discussions sur le transfert de Lewandowski. Finalement, Chelsea a choisi le jeune Romelu Lukaku. Le Bayern voit toujours l’avenir avec Robert. Lewandowski lui-même veut continuer à jouer en Allemagne, il se sent bien et y restera probablement.

Nous avions entendu des murmures d’intérêt de Chelsea à Lewandowski, mais nous n’avions vu aucun chiffre mentionné – ou que le Bayern Munich était même prêt à parler d’un accord.

Ce qui est fou, c’est qu’il n’aurait pas été exagéré de penser que Chelsea aurait été prêt à payer autant. Si le club londonien avait soumis une offre, le Bayern Munich aurait-il conclu l’accord ?

Nous ne le saurons peut-être jamais, mais cela rend certainement la situation de Lewandowski un peu plus intrigante pour l’avenir.