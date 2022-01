Le Bayern Munich voulait envoyer Michael Cuisance en Russie

Michael Cuisance a quitté le Bayern Munich pour le Venezia FC plus tôt dans la semaine, mais l’équipe de Serie A n’a pas offert le meilleur package financier au Français.

Pas de loin.

Christian Falk de Sport Bild a détaillé l’histoire sur son podcast Bayern Insider (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). Falk a indiqué que le CSKA Moscou a en fait offert au Bayern Munich 10 millions d’euros pour Cuisance, mais le Français a plutôt choisi de transférer en Italie.

Ce chiffre, bien sûr, est plus du double des 4,5 millions d’euros que le Bayern Munich a reçus du Venezia FC pour le Français volatile. Cela semblerait contredire certaines des déclarations antérieures du chef scout du CSKA Moscou Andrei Movsesian :

« Nous avons une liste restreinte et il y a des négociations. Cuisine ? Nous ne commentons pas les rumeurs. J’ai lu que le CSKA aurait offert 10 millions pour lui », a déclaré Movsesian à Match TV. « Mais si vous me demandez, c’est trop pour un joueur qui n’a pas joué 60 minutes cette saison. »

Dans le jeu des transferts, cependant, il n’y a souvent pas beaucoup de différence avec la vérité et les mensonges. Alors que Movsesian aurait pu déclarer publiquement réduire les attentes d’appel d’offres, le CSKA Moscou aurait en fait pu disposer de 10 millions d’euros comme chiffre « à ne pas dépasser ».

Quoi qu’il en soit, Cuisance a disparu et nous ne saurons jamais si le CSKA Moscou aurait réellement atteint 10 millions d’euros. Cuisance voulait aller en Italie et c’est parti pour « The Boot ».