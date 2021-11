Le Bayern n’a besoin que d’un point à Kiev

22/11/2021 à 18h45 CET

Arnau montserrat

Le Bayern Munich sera le leader du groupe E. Une affirmation sans grand risque mais qu’il devra certifier aujourd’hui à Kiev face au Dinamo. Un nul suffit à l’équipe de Nagelsmann, qui survient au moment le plus critique de la saison. La crise du covid au Bayern fait des ravages au niveau du groupe et également sur le terrain.

L’entraîneur allemand aura jusqu’à sept victimes pour le match d’aujourd’hui. Gnabry, Musiala, Choupo-Moting et Cuisance, contacts positifs, Süle et Stansic positifs et un Kimmich qui n’a pas été vacciné et c’est celui qui suscite le plus de polémiques dans les vestiaires.

Aux problèmes avec le covid s’ajoute la défaite en Bundesliga qu’ils ont encaissée sur le terrain d’Augsbourg (2-1). Faire match nul contre le fond du groupe ne semble pas trop compliqué pour les Bavarois qui rajoutent plein de triomphes, 17 buts en faveur et seulement deux contre. Mais méfiez-vous.

Les files d’attente probables

Dynamo de Kiev : Bushchan ; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko ; Sydorchuk, Shaparenko ; Tsygankov, Buyalskyi, De Pena ; Garmash.

Bayern : Neuer; Pavard, Nianzou, Lucas, Davies ; Goretzka, Tolisso ; Coman, Müller, Sané ; Lewandowski.

Arbitre: Halil Umut Meler (Turquie).

Calendrier: 18h45