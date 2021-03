Le Bayern n’abandonnera pas Alaba ou Lewandowski pour jouer pour leurs équipes nationales

19/03/2021 à 17h18 CET



Il y a beaucoup de choses à garder à l’esprit concernant les restrictions à la pandémie de coronavirus. Les derniers débats surviennent après le refus de certains clubs de laisser les joueurs aller jouer des matchs avec leurs équipes nationales, en raison des mesures sanitaires que certains pays ont, opposant leur veto à d’autres pour voyager.

C’est arrivé dans le Qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde du Qatar, et cela se produit également dans les engagements internationaux en Europe. Le Bayern Munich est dans cette situation, car les équipes nationales de L’Autriche et la Pologne ont appelé David Alaba et Robert Lewandowski pour jouer pour l’Écosse-Autriche et l’Angleterre-Pologne, à la fin de ce mois de mars, les 25 et 31, respectivement.

Les deux parties, par coïncidence, ils se jouent au Royaume-Uni, pays considéré comme une «zone à risque»; par l’Allemagne, car il s’agit d’un pays hors de l’Union européenne. C’est pourquoi les voyageurs du Royaume-Uni devraient mise en quarantaine pendant 14 jours au retour, dans ce cas, en Allemagne.

C’est pourquoi le Le Bayern ne cédera pas à ses deux footballeurs, pour éviter le risque de mise en quarantaine et de perdre deux de ses joueurs clés cette saison. L’équipe bavaroise, en revanche, Oui, il a laissé partir les autres footballeurs ayant des engagements internationaux, tant que leurs voyages n’impliquent pas de quarantaine quand il était temps de rentrer à Munich.