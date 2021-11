Le Bayern ne pardonne pas contre Fribourg

11/06/2021 à 17:36 CET

Il n’y a pas de moment de détente pour le Bayern. Et alors ça a coûté au Nagelsmann devant un bon Fribourg, qui a su battre en retraite et sortir avec le danger de la contre-attaque.

Bayern Munich

Neuer; Sule, Upamecano, Lucas Hernández (Nianzou, 84′), Davies, Kimmich, Goretzka (Tolisso, 71′), Coman (Gnabry, 66′), Müller (Musiala, 71′), Sané (Choupo-Moting, 84′) , Lewandowski.

Fribourg

Flekken ; Gulde (Demirovic, 79′), Lienhart, Schlotterbeck, Kubler (Sildilla, 80′), Eggestein (Haberer, 73′), Hofler, Gunter, Jeong (Schade, 59′), Holer, Grifo.

Buts

1-0, M.30, Goretzka. 2-0, M.75, Lewandowski. 2-1, M.92, Haberer.

Stade

Allianz Arena. 70 000 ESP.

Les visiteurs ont eu leurs chances de prendre de l’avance, mais d’abord c’est le Bayern qui a profité de plus et de meilleures opportunités. Sule et Davies ont réussi à dépasser les leurs, mais le gardien visiteur Flekken a dévié les deux tirs des Bavarois.

Celui qui n’a pas pardonné était Goretzka, qui a profité d’un mur avec Thomas Muller pour ouvrir le score. Le but atteint la demi-heure de jeu, et seulement une minute plus tard Lewandowski aurait pu doubler la différence, mais le « tueur » polonais rencontra à nouveau le sauveur Flekken. Avant de traverser les vestiaires, Lucas Hernández, qui il était très attentionné à tout moment, il a évité un contrecoup dangereux des visiteurs en allant au sol.

En seconde période, le Bayern a décidé de décider du match, mais Fribourg est sorti réactif. Eggestein et Jeong l’ont essayé, mais leurs coups ils se sont perdus près du poste Droit de but de Neuer. Les hommes de Nagelsmann répliquent rapidement, mais la frappe de Sané est bloquée par Flekken, et Goretzka a frappé le poteau.

Les minutes passaient et Fribourg était toujours dans le match. L’italien Grifo avait le sien pour les visiteurs, avec un fil qui n’a pas trouvé de but, et encore Goretzka a tenté sa chance, cette fois sans trouver les trois couleurs. Le Bayern cherchait le deuxième, et l’a finalement trouvé : Davies est sorti, l’a mis à l’arrière pour Sane, et il a trouvé Lewandowski seulement au deuxième poteau pour marquer le deuxième.

Les visiteurs avaient encore le leur pour se remettre dans la course aux points, mais Neuer voulait rejoindre le parti bavarois. Hofler a enchaîné une tête qui a obligé le gardien allemand à faire l’une des interventions de la journée.

Il semblait que tout était réglé, et même l’arbitre a annulé le troisième de Choupo-Moting pour un léger hors-jeu, alors que Fribourg a voulu montrer qu’ils n’avaient pas dit leur dernier mot. Haberer a profité d’un virage à l’avant de la surface pour couper les distances battre Neuer. Il restait encore trois minutes à jouer, mais le Bayern a réussi à tenir pour marquer les trois points.