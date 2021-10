Le Bayern, pour donner un câble au Barça à Lisbonne

19/10/2021 à 21h00 CEST

Joël Gadéa

Le Bayern peut donner un coup de main au Barça s’il gagne à Da Luz. Premièrement, oui, les Blaugrana doivent faire leurs devoirs contre le Dynamo Kiev, mais si les Bavarois battaient Benfica à Lisbonne, les Catalans seraient à un pas de la deuxième place.

Les Portugais viennent à cet événement à un grand moment. du haut de la Ligue portugaise, avec une seule défaite en huit matches et après avoir battu le Barça lors de la dernière journée de Ligue des champions dans le fief « incarné » (3-0). Pour recevoir le rouleau allemand, Jorge Jésus il n’a que le bas de Seferovic, ce qui est de ne pas avoir de continuité en attaque avant le grand moment de Darwin et Yaremchouk et le doute de Gilberto.

Le Bayern, quant à lui, arrive en mode rouleau compresseur, après avoir battu Leverkusen et avec une séance plénière impeccable en Ligue des champions, ils se présentent dans la capitale portugaise pour obtenir leur passage au deuxième tour en tant que premier groupe. Pour cela, Nagelsmann tu ne pourras pas contre avec Alphonse Davies.

Les files d’attente probables

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Verissimo, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo ; Wigl, Joao Mario, Rafa Silva ; Yaremchuk, Darwin Nuñez.

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Lucas Hernández ; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Gnabry ; Lewandowski.

Arbitre: Ovidiu Hategan (Roumanie).

Stade: Da Luz (78 000 spectateurs).

Heure: 21.00H.