Le Bayern pourrait offrir 80 millions pour Saúl

03/06/2021 à 20:11 CEST

Alberto Teruel

Les rumeurs continuent de circuler sur le marché des transferts. Tel que rapporté par Claudia García sur Radio Marca, Le Bayern Munich a clôturé le transfert de Saúl Ñíguez, milieu de terrain de l’Atlético de Madrid. Si les rumeurs se confirment, l’équipe matelas vivrait en Bundesliga sa première expérience en dehors du championnat espagnol.

Au cours des dernières années, Saúl s’est imposé comme l’un des plus hauts standards de l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain d’Elche a porté l’élastique rouge et blanc jusqu’à 337 fois, 70 de plus si l’on compte les apparitions avec l’Atlético B. Au cours de cette période, Saúl a joué dans certains des grands moments de l’histoire du club. Ce but contre le Bayern Münich en demi-finale de la Ligue des champions a été particulièrement mémorable, lorsque le numéro 17 de l’Atlético à l’époque a esquivé trois rivaux et a percé le but de Manuel Neuer.

Cette nuit du 27 avril, Saúl est devenu le bourreau du Bayern, l’un des grands favoris pour élever le « Orejona ». Cinq ans après cette nuit fatidique, l’équipe bavaroise pourrait notamment prendre sa revanche après plusieurs tentatives lors des mercatos passés. Selon les informations fournies par Radio Marca, le chiffre du transfert s’élèverait à 80 millions d’euros.

🎙 Compte @claudiagarciasv dans #DirectoMARCA que Saúl a clôturé son départ au Bayern pour 80 millions d’euros ➡️ Rodrigo de Paul arriverait à l’Atlético pour 40 millions pic.twitter.com/3F6xNkxM8D – Radio MARCA (@RadioMARCA) 3 juin 2021

L’argent obtenu avec cette opération serait destiné à renforcer le centre du terrain. L’intérêt déjà connu pour Fabián Ruiz rejoint Rodrigo de Paul, milieu de terrain de l’Udinese pour qui l’Atlético serait prêt à débourser 40 millions d’euros. Sans aucun doute, Saúl serait une perte sensible dans les rangs des matelas, bien que son importance ait été réduite au cours de la saison dernière.

Cependant, les informations provenant d’Allemagne sont complètement différentes. Christian Falk, responsable de la rubrique football au journal Bild et spécialiste de l’affirmation et de la démenti des rumeurs sur le marché des transferts, a démenti via son compte Twitter que l’accord a été fermé.