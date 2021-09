Le Bayern, premier grand rival de la Ligue des champions sans Leo Messi

13/09/2021

Le à 23:28 CEST

Le Barcelone de Ronald Koeman fait ses débuts en Ligue des champions 2021/22 contre l’un des rivaux les plus puissants, le Bayern de Julian Nagelsmann. Les Allemands sont les grands favoris pour se qualifier comme premiers du groupe E, tandis que les Catalans sont les principaux candidats à la deuxième place, devant Benfica et le Dinamo Kiev.

Les Catalans, qui la saison dernière, ils ont perdu contre le PSG en huitièmes de finale, ils affrontent l’équipe qui les a battus lors de l’édition 2020, après la pause du Covid-19: les Bavarois ont infligé une victoire scandaleuse (2-8) et ont mis en lumière la crise sportive et institutionnelle dans laquelle le club a survécu et dont les conséquences perdurent encore.

Le Bayern est devenu un ogre pour Barcelone au cours de la dernière décennie : En 2013-2014, il a endossé un total de 7-0 aux Catalans et en 2019-2020, il a concédé 2-8, la défaite la plus retentissante du club au cours des 50 dernières années dans toutes les compétitions.. Entre les deux équipes, ils ajoutent un total de 11 titres dans la compétition maximale, mais aucun n’est le grand favori : Le PSG et Manchester City sont les grands prétendants.

S’accrocher aux précédents historiques

Barcelone ne démarre pas comme favori dans le duel contre le Bayern, mais les précédents sont inéluctables: ils n’ont plus perdu en match d’ouverture d’une édition de Ligue des champions depuis 1997/98, il y a plus de deux décennies. Il existe également d’autres bons précédents relativement récents : un 3-0 en demi-finale de la saison 2014-15 et un 4-0 en 2009 avec Messi, Eto’o et Henry dans l’équipe du Barça..

Bien que ce soit la première fois en près de deux décennies que Messi ne joue pas avec le maillot du Barça, la vérité est que les Catalans ont montré qu’ils savent gagner sans le meilleur joueur du monde: neuf des dix derniers matchs auxquels Leo n’était pas présent se sont soldés par une victoire. Et, en plus, ils ne sont restés inaperçus que dans l’une des 23 occasions où l’Argentin n’a pas joué.