Le Bayern rencontre Adeyemi

L’un des footballeurs qui est dans le viseur des grands clubs européens en ce début de saison 2021/2022 est Karim Adeyemi. Le footballeur de 19 ans fait sensation à Salzbourg, un club qui possède actuellement l’attaquant mais ne semble pas pouvoir le retenir longtemps. Et c’est que les grands d’Europe frappent à la porte de Adeyami.

Dans cette ligne, le Bayern Munich fait partie des clubs intéressés. Et c’est que le géant bavarois ne voudrait pas que la nouvelle perle attaquante allemande s’échappe. Pour cela, selon ‘Sport 1’, le père et représentant du joueur se serait récemment rendu dans les bureaux du club allemand. Comme l’expliquent les informations susmentionnées, Hassan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, aurait rencontré des personnes de confiance de Adeyami faire avancer les conversations, les négociations et les conditions d’un hypothétique accord entre le footballeur et le club.

Il n’y a pas que le géant bavarois qui s’intéresse à lui. Pendant des semaines, il y a également eu des spéculations sur la possibilité qu’Adeyami atterrisse au Borussia Dortmund, car il semble que le BVB serait prêt à parier sur lui cet hiver et ne pas attendre l’été. Cependant, tout indique que ce dernier geste du Bayern aurait complètement changé la donne.