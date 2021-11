Le Beach Run Festival 2021 attire plus de 2 500 participants

Le Beach Run Festival 2021 a vu des milliers de personnes courir sur Sunset Beach et participer aux tournois de sports de plage.

Les coureurs faisaient la queue devant le village du festival pour participer à la cinquième édition du Beach Run Festival, qui se tenait pour la première fois depuis 2019.

Organisé en collaboration avec le Dubai Sports Council, l’événement a vu les coureurs prendre part à trois distances différentes : 7,2 km Advanced Run, 3,6 km Fun Run et 1,8 km Family Run. Plus de 1 500 coureurs ont pris part aux courses et des centaines d’autres ont participé aux nouveaux tournois de sports de plage, organisés en collaboration avec Sports Mania. Les tournois comprenaient le football de plage, le volley-ball, le basket-ball, le teqball et le tennis.

Lululemon a organisé un certain nombre d’échauffements avant chaque événement pour s’assurer que les coureurs étaient étirés et prêts à courir sur le sable sans risquer de se blesser. Lululemon a également remis des prix aux gagnants des tournois de sports de plage.

À l’intérieur du village du festival, les participants se sont mêlés aux food trucks, au DJ set et aux enfants ont eu la chance de se faire maquiller, tout en profitant du soleil du matin. Après avoir terminé la course, les participants ont posé devant le mur de photos.

La star de la radio Kris Fade a fait une apparition et a pris des photos avec les fans sur le stand Fade Fit où des cadeaux étaient également distribués.

L’événement a été soutenu par Medcare Orthopaedics & Spine Hospital, Skechers Performance, Fade Fit, Gatorade, LIFE WTR, Countd et Red Bull.

