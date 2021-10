Le beach tennis le plus international revient à Barcelone

13/10/2021 à 16h07 CEST

Le week-end de Du 15 au 17 septembre le Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron – Eurofitness accueillera le 13e édition du Trophée International Ciutat de Barcelona de Tennis Platja, l’événement international de beach tennis le plus important de la péninsule et qui est organisé chaque année par le Club Beach Tennis Barcelone Avec le soutien de la Mairie de Barcelone, d’Esportcat, de la Fédération espagnole de tennis et de la Fédération catalane de tennis.

Pour la première fois de son histoire, le siège de la Le trophée se déplace de la plage de Barcelone au complexe sportif de Vall d’Hebron, la première installation sportive en Espagne à être équipée de 7 pistes de régulation de tennis / beach volley et qui accueillera pour la première fois de son histoire l’une des épreuves de haut niveau du calendrier.

Le Trophée de Beach Tennis de la Ville de Barcelone est consolidé comme l’un des Des rendez-vous incontournables du circuit mondial, dotés de 10 000$ de prize money et avec la participation de près de 200 joueurs haut de gamme de plus de pays. Dans cette édition se distingue la participation des sœurs Michaela et Naomi Romani, quarts de finaliste du Championnat du monde de Beach Tennis organisé en septembre Terracine (Italie) et la participation de l’acteur local Eva Fernandez Palos, actuel top 20 mondial et récemment proclamé Champion d’Europe dans la catégorie mixte de beach tennis.

Tout au long du week-end, vous pouvez accès libre à la salle, dans lequel vous pourrez profiter du meilleur beach tennis du monde depuis les tribunes, avec un programme complet de beach tennis à partir de vendredi avec la dispute des qualifications hommes et femmes et les premiers tours du tableau principal pour faire place pour la journée du samedi, au cours de laquelle vous pourrez profiter d’un grand nombre de matchs de la plus haute qualité, aussi bien en double masculin et féminin que dans la catégorie ITF Junior U18 hommes et femmes et, dans la session de l’après-midi, avec le début de la catégorie mixte. La journée de dimanche clôturera le week-end avec les temps forts de la compétition, les demi-finales et finales toutes catégories, qui pourront également être suivies en streaming.