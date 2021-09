Le beau côté de The Beautiful Game est exposé chaque semaine au niveau de la Sunday League, alors que les vrais fans de football montrent que ce ne sont pas que des lagers et des gatecrashers

Pour ceux qui sont intrigués par les hommes adultes qui ont rendu la finale de l’Euro 2020 aigre en faisant irruption à Wembley et en adoptant un comportement largement antisocial à Londres, ils ressemblaient probablement à vos fans de football typiques.

Ils ne l’étaient pas.

Les terrains amateurs sont l’endroit où des milliers de footballeurs s’amusent un dimanche

Vous êtes plus susceptible de trouver les bons supporters qui paient réellement les prix les plus élevés pour les billets de match/saison, tandis que d’autres peuvent regarder à la maison. Il y a aussi ceux qui viennent à la première heure tous les dimanches – beau temps mauvais temps – pour jouer au football par amour.

Michèle en fait partie. Il était de ceux-là. Malheureusement, sa vie a été écourtée quelques jours après ses 35 ans, laissant derrière lui sa partenaire, Teresa, et sa fille de sept mois, Leonora.

La nature soudaine de son décès a choqué ses coéquipiers, qui sont immédiatement passés à l’action, se ralliant à sa jeune famille pour mettre en place un soutien financier, recueillant plus de 4 000 £ en quelques jours.

Lorsque le club a publié la nouvelle sur Twitter, les autres équipes amateurs ont présenté leurs condoléances.

Un financement participatif a d’emblée été mis en place pour la jeune famille par le club et largement partagé auprès de la communauté du football amateur.

Rivaux sur le terrain, amis en dehors. Ce sont de vrais fans de football à leur meilleur.

Comme tous les autres joueurs de la Sunday League, Michele bourdonnait lorsque le football amateur a repris.

Une pandémie mondiale avait temporairement interrompu sa routine dominicale, qu’il avait depuis 2016, peu de temps après son arrivée de Sardaigne.

Il s’est inscrit pour améliorer son anglais et garder la forme. En Italie, il m’a dit : « Nous nous couchons à 21 heures le samedi soir, nous sommes donc frais et capables de faire un petit échauffement le matin avec quelques étirements ajoutés.

Pas ici, mon pote.

Il a rapidement appris comment les équipes se préparent pour le football du dimanche au Royaume-Uni et que l’aspect social est tout aussi important que les passes précises qu’il pouvait produire.

La semaine dernière, nous avons reçu la tragique nouvelle que Michele Lai était soudainement et tristement décédée d’une crise cardiaque samedi matin. Michele était une amie bien-aimée – la personne la plus joyeuse, accueillante et amusante que l’on puisse espérer rencontrer. Il laisse derrière lui sa compagne et sa petite fille pic.twitter.com/hiNNq50Xuf

– Earlsfield FC (@EarlsfieldFC) 31 août 2021