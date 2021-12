Le beau-fils de la princesse Beatrice, Wolfie, dans un adorable message au père Noël – « été un meilleur grand frère » | Royale | Nouvelles

La princesse Béatrice a abandonné les projets de mariage qui ont rompu la tradition royale

Christopher, connu sous le nom de Wolfie, est le fils de cinq ans du mari de Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, et de son ancien partenaire, l’architecte Dara Huang. L’enfant de cinq ans a récemment écrit une lettre réconfortante au Père Noël dans laquelle il lui faisait savoir pourquoi il méritait de figurer sur sa belle liste.

Parmi les raisons pour lesquelles l’adorable enfant pense qu’il devrait recevoir des cadeaux pour Noël, Wolfie a cité : « J’ai été un meilleur grand frère ».

Wolfie a fait référence à la fille de la princesse Beatrice, Sienna Elizabeth, née à la mi-septembre.

Dans la lettre, dont le rédacteur en chef du Daily Mail’s Diary, Richard Eden, a rapporté avoir été partagée par Mme Huang, Wolfie a également déclaré au Père Noël qu’il avait « bien lu ».

De plus, il a révélé que ses cours de langue avaient du succès, affirmant que son « mandarin se portait très bien ».

La mention émouvante de Sienna par Wolfie dans sa lettre au Père Noël indique que l’enfant de cinq ans fait partie intégrante de la nouvelle famille de Beatrice.

Montrant à quel point la famille de quatre personnes de Beatrice et Edoardo est serrée, Wolfie a été inclus dans l’annonce officielle faite jusqu’à présent concernant Sienna.

Annonçant la naissance de la première fille de Beatrice, Buckingham Palace a déclaré en septembre : « Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont ravis d’annoncer l’arrivée en toute sécurité de leur fille le samedi 18 septembre 2021 à 23h42, au Chelsea et Hôpital de Westminster, Londres.

« Le bébé pèse six livres et deux onces.

« Les grands-parents et arrière-grands-parents du nouveau bébé ont tous été informés et sont ravis de la nouvelle.

« La famille tient à remercier tout le personnel de l’hôpital pour leurs merveilleux soins.

« Son Altesse Royale et son enfant se portent bien, et le couple a hâte de présenter leur fille à son grand frère Christopher Woolf. »

Little Wolfie a également été inclus dans une deuxième mise à jour fournie par la princesse Beatrice début octobre, lorsqu’elle a annoncé le nom de sa fille.

Son message partagé sur Twitter disait : « Nous sommes ravis de partager que nous avons nommé notre fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

« Nous allons tous bien et Wolfie est le meilleur grand frère de Sienna. »

Wolfie aurait été inclus dans la relation d’Edoardo avec Beatrice depuis le tout début.

Lors du mariage du couple en juillet 2020, l’enfant aurait agi en tant que témoin et garçon de page de son père.

Béatrice a parlé de sa relation avec le garçon en mars, lorsqu’elle a marqué la Journée mondiale du livre.

En partageant ses réflexions sur la lecture pendant le verrouillage, la royale a déclaré qu’être la belle-mère de Christopher était « un grand honneur ».

Montrant un lien étroit avec l’enfant, elle a également déclaré à l’Evening Standard: « J’ai passé un moment des plus remarquables à repenser à certaines de mes histoires les plus préférées à l’heure du coucher.

« Mon beau-fils a été scolarisé à la maison. L’aider à s’engager dans des histoires est un grand voyage pour inspirer l’imagination, la créativité, l’indépendance et l’humour.

« C’est incroyable de voir à quel point entre les appels vidéo et le travail grâce à la technologie, nous avons eu plus de temps dans la journée pour apprécier la lecture et cela a montré à quel point il était important de s’éloigner de l’écran et de plonger dans des mondes inconnus à l’aide de livres. »

Dans une interview différente avec Hello! magazine, Beatrice a qualifié Wolfie de « fils bonus ».

Elle a déclaré: « L’enseignement à domicile, ce n’était certainement pas mon fort! Je ne vais pas mentir. Malheureusement, je ne peux pas blâmer cela pour la dyslexie.

« Mais je me suis senti très chanceux d’avoir eu la chance de travailler avec mon fils bonus au cours des fermetures d’écoles. Ce fut une énorme courbe d’apprentissage pour nous tous. »