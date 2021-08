Le “beau” rythme d’Ocon a été une autre clé de la victoire choc d’Alpine en F1 · .

Fernando Alonso a été félicité pour sa défense spectaculaire de 10 tours de Lewis Hamilton, qui a aidé son coéquipier Esteban Ocon à remporter une première victoire choc en Hongrie.

Mais le directeur sportif d’Alpine, Alan Permane, a déclaré que le rythme d’Ocon avant son dernier arrêt aux stands était l’autre clé de la victoire car il permettait à l’équipe de couvrir la menace de Sebastian Vettel derrière lui.

Permane a déclaré que ce n’est que lorsqu’Ocon est sorti des stands devant Vettel après son dernier changement de pneus qu’ils pensaient qu’une victoire était possible.

“La première partie de la course consistait à s’assurer que nous sortions avec le deuxième train de pneus en tête”, a déclaré Permane. “Et puis à partir de là, la victoire était en marche.”

Vettel était à portée du DRS d’Ocon pendant la majeure partie de leur premier passage sur des slicks. Mais à partir du 23e tour, Ocon a commencé à se dégager et au 36e tour, son avance était de 2,6 secondes. Cela l’a aidé à se protéger de la menace que Vettel s’arrête le premier pour monter sur des pneus plus frais et passer par le « undercut ».

Ocon a creusé un écart sur Vettel lorsqu’il en avait besoin. Le rythme d’Ocon à ce stade de la course était critique, a déclaré Permane. “Ce qui était vraiment beau, c’est que quand nous l’avons laissé partir, quand nous lui avons dit ‘d’accord, maintenant tu dois conduire à fond’ il a tiré deux et demi, je ne sais pas ce que c’était, sur Sebastian, deux points huit secondes ou quelque chose comme ça.

« Cela nous a permis de juste réagir à Sebastian. Nous n’avons donc rien eu à faire jusqu’à ce qu’il s’arrête. Nous avons piqué un tour après, nous sommes sortis devant lui.

L’écart accumulé par Ocon a facilité la vie des stratèges de l’équipe, a expliqué Permane. “[If] vous vous arrêtez en premier, vous vous exposez aux Safety Cars et à toutes sortes de méchancetés. Il y avait deux choses clés, il y avait ça, et bien sûr Fernando avec Lewis.

Permane a déclaré que la capacité d’Alonso à résister à la pression de Hamilton tour après tour était “sans aucun doute cruciale” pour assurer la victoire, étant donné la rapidité avec laquelle Hamilton a rattrapé Ocon et Vettel après avoir dépassé Alonso et Carlos Sainz Jnr.

Alonso a résisté de manière passionnante à Hamilton« S’il avait dépassé dans le premier tour comme il a dépassé Carlos la première fois, je suis sûr que Lewis aurait été là [at the end]. “

Alpine aurait dû utiliser des stratégies défensives avec Ocon si Hamilton avait dépassé Alonso plus tôt, a déclaré Permane.

“Je pense que ce que nous aurions fait, c’est de reculer un peu, a donné le DRS à Seb et l’utiliser pour protéger un peu. Mais je ne sais pas si nous l’aurions retenu.

“Peut-être. Esteban, n’oublie pas qu’il [was] l’une des dernières personnes [to pit], il avait donc des pneus très frais. Il était en contrôle dans ce dernier relais.

Les messages radio d’Ocon avant son dernier arrêt au stand

PeckettVettel 1.5, 1.5.OconNous écartons Vettel?PeckettVettel 1.5 derrière. Bonne gestion des pneus.OconAvons-nous attendu plus de pluie ?PeckettNo.PeckettOkay mate status zero, Vettel 1.7 derrière. Statut zéro.PeckettGap à Vettel toujours 1,6, bon travail.PeckettGap à Vettel deux secondes. Continuez comme ça.PeckettBalance s’est maintenant stabilisé.PeckettVettel 2.1 derrière.PeckettD’accord, introduisons un peu de lift-and-coast, s’il vous plaît, une demi-seconde.PeckettVettel, 2.3 derrière allons-y pendant une seconde lift-and-coast s’il vous plaît du prochain tour.PeckettOkay Vettel’s 2.3, nous voulons continuer comme ça. Le dernier tour de l’ascenseur et de la côte était bon.OconNous freinons dans le virage trois légèrement pireOconD’accord, copiez cela.PeckettPU 13 position deux, cela augmentera légèrement l’écrêtage, tout va bien.PeckettRéduire l’ascenseur et la côte à une demi-seconde par tour.OconD’accord Esteban à mi-chemin, à mi-chemin.OconGardons ce lift-and-coast d’une demi-seconde, c’est bien, Vettel 2.2 derrière.PeckettOkay Esteban 2.6 d’écart sur Vettel. Pensez à l’ajustement de l’équilibre pour le plan A s’il vous plaît.OconNous pouvons probablement réduire une petite quantité.OconVous pouvez toujours sentir le virage 11.PeckettD’accord, vous pouvez descendre sur le différentiel à grande vitesse. Nous sommes toujours en 12.OconJe ne veux pas, non ?OconLa voiture est… PeckettInterruptions

Okay max push, max push, max push.PeckettBox ce tour Esteban, box box.OconConfirm.PeckettAwesome. Out-lap critique.

