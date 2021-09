Le beau Ted Lasso Star répond à la théorie sauvage qu’il est en fait CGI

Ted Lasso se dirige vers la seconde moitié de la saison 2, et le drame se réchauffe. Espérons que cela suffira à rassasier les fans qui ont été déçus jusqu’à présent et estiment que la série a montré ses cartes trop tôt avec la confession de Rebecca à Ted dans la saison 1. Certains pensent que la série a supprimé toute sa tension avec ce moment, ce qui fait que la saison 2 se sent un peu terne par rapport à son démarrage. Bien sûr, il y en a encore beaucoup d’autres qui creusent la série autant que jamais et remplissent les vides dramatiques avec des choses idiotes telles que des théories selon lesquelles Roy Kent est CGI. Et maintenant que c’est dans l’univers, j’aimerais que la saison 3 joue davantage avec les fans en introduisant la théorie dans la série elle-même.