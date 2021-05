Le bébé d’Alexa PenaVega est en soins intensifs

Le nouveau-né d’Alexa PenaVega de . est en soins intensifs

L’actrice Alexa PenaVega a accueilli son troisième enfant, une fille, au monde le 7 mai. La star a annoncé l’arrivée de bébé Rio, via un post Instagram le 10 mai.

Dans le post, PenaVega a déclaré que Rio était en soins intensifs, affirmant que “la fille donnait un coup de pied à quelqu’un à l’USIN”. L’actrice de «Spy Kids» ne devait accoucher qu’à la mi-juin. Dans un post Instagram du 27 avril, elle a écrit “A bientôt dans 7 semaines, ma fille!”

PenaVega et son mari, Carlos de «Big Time Rush» de Nickelodeon, ont partagé la même photo Instagram des petits doigts de Rio sur les mains de leurs parents le 10 mai. La légende a fait allusion à la naissance prématurée, disant que “le petit Rio avait hâte de sortir et de jouer avec ses frères!”

Carlos PeñaVega a ajouté une note douce à sa femme dans son message. «Je ne pourrais jamais faire ce que tu fais. La meilleure maman pour nos 2 garçons et maintenant pour la fille. Merci d’être une pierre angulaire pour cette famille », a-t-il écrit.

Les PenaVegas sont maintenant une famille de cinq

La petite fille d’Alexa et Carlos PenaVega, Rio, complète leur famille de cinq personnes. Le couple marié a également deux enfants; Ocean King, qui a 4 ans, et Kingston James, qui aura 2 ans à la fin du mois de juin.

Alexa a récemment partagé une vidéo Instagram joyeuse d’elle et de Carlos, expliquant à quel point leurs enfants adorent jouer avec les voitures Hot Wheels. La vidéo montre Alexa et Carlos s’amusant avec Hot Wheels, essayant de construire une rampe pour qu’une petite voiture saute par-dessus leur piscine.

Le nom de famille PenaVega est une combinaison des noms de famille d’Alexa et de Carlos. Le nom de famille de Carlos était auparavant Peña et le nom de jeune fille d’Alexa est Vega. Le couple s’est marié au Mexique en 2014. Alexa PenaVega était auparavant mariée au producteur Sean Covel, surtout connu pour son travail sur le film «Napoleon Dynamite». L’actrice a demandé le divorce en juin 2012.

PenaVega a partagé une photo Instagram le 16 avril d’elle posant avec son mari et ses enfants avec son ventre exposé. Dans la légende, il a plaisanté en disant que personne ne voudrait regarder la caméra pour prendre des photos de famille et a dit: “J’aimerais que la fille veuille prendre des photos avec maman!”

Le dernier film signature de PenaVega sortira à nouveau prochainement

Taking a Shot at Love, le plus récent film Hallmark de PenaVega, a été présenté pour la première fois en janvier 2021. Le film sera à nouveau diffusé le dimanche 16 mai à 11h. PenaVega joue un danseur de ballet professionnel qui aide Ryan, un joueur de hockey professionnel blessé, joué par Luke Macfarlane, à se remettre de sa blessure avec un entraînement de ballet. Pendant le tournage, l’actrice de Hallmark a partagé des photos Instagram des coulisses d’elle pratiquant ses mouvements de ballet.

PenaVega est également apparue dans «Dancing With the Stars» en 2015. Elle et son partenaire Mark Ballas ont terminé sixième de l’émission. Son mari Carlos était un concurrent sur la même saison de DWTS et est venu à la quatrième place.

Quand Alexa a été expulsée de l’émission avant Carlos, il s’est effondré en larmes et a serré sa femme dans ses bras. “Bébé, tu vas très bien faire”, a déclaré Alexa PeñaVega pour le rassurer.

Alexa PenaVega a publié une vidéo Instagram rétro en septembre 2019 de sa danse avec son ex-partenaire Mark Ballas. Danica McKellar, actrice de Hallmark et ancienne élève du DWTS, a également commenté la vidéo: “Super, Alexa!”

