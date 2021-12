Le bébé d’Astrid Loch et Kevin Wendt hospitalisé après avoir contracté le COVID

Bachelor in Paradise stars Lac Astrid et Kevin Wendt, ainsi que leur nouveau-né, sont actuellement isolés suite à un diagnostic de COVID.

Kevin, 37 ans, qui a accueilli un s’appelle août avec sa fiancée Astrid, 31 ans, à la mi-novembre, a annoncé le 21 décembre que leur petit avait été hospitalisé après avoir ressenti des symptômes.

« Semaine difficile pour @thewendtgang », Kevin a légendé une série de photos sur Instagram. « Ceci est un message d’appréciation pour la meilleure mère et coéquipière qui soit. Notre famille a la covid et cela ne nous facilite pas la vie. Astrid a eu une terrible grippe suivie d’Auggy qui a de la fièvre, qui après avoir été testée est covid comme bien. «

« August a été admis à l’hôpital et le voir malade et souffrant à 4 semaines nous brise le cœur », a-t-il poursuivi. « Je suis tombé très malade hier et aujourd’hui c’est le pire à ce jour, donc je ne pouvais pas aller à l’hôpital, même pas pour apporter le dîner à Astrid, et à cause de la nouvelle variante et de l’inconnu autour de la transmission, je suis resté à l’écart de mon petit homme jusqu’à ce que mes symptômes disparaissent. Nous sommes en isolement jusqu’après Noël. «