Le bébé de Chiquibaby est né : voici sa première photo

. Chiquibaby célèbre l’arrivée dans le monde de son premier-né.

Stéphanie Himonidis, artistiquement connue sous le nom de Chiquibaby, a donné naissance à son premier-né Capri Blu dans l’après-midi du lundi 23 août. La petite fille pesait 7 livres, 47 onces.

Selon les informations examinées par Telemundo, la fille de l’animateur de télévision est née à l’hôpital Mount Sinai Medical Center de la ville de Miami à 16h26, heure locale.

A travers les réseaux sociaux de l’émission “Hoy Día”, Chiquibaby a confirmé qu’elle et sa fille sont en excellente santé : “Dieu merci les 2 en bonne santé”.

La première photo de la célèbre interprète mexicaine en compagnie de sa fille a été partagée via le profil Instagram de l’émission « Hoy Día ». Sur le cliché, la fière maman apparaît entrelaçant ses bras entre la petite Capri Blu.

Les réactions des fans de Chiquibaby ne se sont pas fait attendre sur les plateformes numériques : “Félicitations pour cette nouvelle étape de votre vie”, “Félicitations aux fiers parents”, “Que Dieu vous bénisse”, “Beaucoup de bénédictions et de félicitations”, “Félicitations Chiquibaby, le meilleur étape de votre vie arrive ».

Pourquoi la fille de Chiquibaby s’appelle-t-elle Capri Blu ?

Le magazine People en Español a annoncé que le nom de Capri avait une valeur très sentimentale pour Stephanie Himonidis et son mari, Gerardo López.

« Capri est une île italienne qui est toute petite, c’est un endroit très privilégié, mais vous pouvez aller la visiter. Cela me semble un endroit extraordinaire, unique, original et je veux que ma fille soit quelqu’un de différent, quelqu’un qui cherche ses rêves, qui soit une femme indépendante et je vais essayer de l’emmener dans cette voie et c’est pourquoi Capri semblait comme un nom pour moi. petit, un nom qui avait une signification originale », a déclaré Himonidis dans une interview en faisant référence au nom de son premier-né.

Capri Blu López Himonidis est la première fille commune de Stephanie Himonidis et Gerardo López, qui se sont mariés au Mexique en novembre 2014.

Stephanie Himonidis et Gerardo López : Quand avez-vous annoncé que vous deviendriez parents ?

Début mars, Stéphanie Himonidis et Gerardo López ont annoncé en grande pompe qu’ils deviendraient ensemble les parents de leur premier enfant après six ans de mariage.

« Gerardo et moi sommes très heureux d’annoncer que nous allons devenir parents. Es mi primer embarazo y estoy muy feliz de poderlo compartir con mis compañeros de ‘Hoy Día’ y con toda la familia que nos está viendo desde casa”, afirmó Himonidis durante una transmisión especial del show ‘Hoy Día’ de Telemundo durante el pasado 4 de mars.

Dans une interview exclusive avec People en Español, Chiquibaby a révélé que sa grossesse a été possible grâce à un traitement de fécondation in vitro : « J’ai la grande chance que c’était mon premier traitement, ma première application et ça a fait mouche. J’ai eu beaucoup de chance parce que beaucoup de femmes essaient et ne peuvent pas, et Dieu m’a donné l’opportunité d’être mère et cela me rend très heureuse et très reconnaissante ».

Début mai, la présentatrice de télévision mexicaine révélait le sexe du bébé qu’elle attendait. À l’époque, elle a dit que c’était une fille. Peu de temps après, il a annoncé que la petite fille s’appellerait Capri Blu.

