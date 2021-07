Le bébé de Francisca Lachapel est né

in

. Le bébé de Francisca Lachapel est déjà né : comment vont elle et son bébé ?

Le monde du divertissement vient d’accueillir dans ce monde le bébé de l’une des personnalités les plus célèbres et les plus aimées de l’écran. L’ancienne Nuestra Belleza Latina, Francisca Lachapel, est déjà maman.

La sympathique ex-reine de beauté a donné naissance à son bébé ce mercredi soir, comme l’a révélé l’émission télévisée Despierta América, où ils ont annoncé la bonne nouvelle en grande pompe.

Le programme Univision susmentionné, où travaille Francisca, a commencé sa diffusion ce jeudi avec la belle nouvelle de la naissance du petit Gennaro, qui est le produit de l’immense amour professé par l’ancienne Nuestra Belleza Latina, avec son mari, l’homme d’affaires italien Francesco Zampogne.

« Il y a quelques heures à peine, Gennaro Antonino Gamelier Zampogna est venu au monde. Les deux @francisca et @gennarozampogna sont en parfaite santé », a déclaré Despierta América, à travers un message sur son compte Instagram officiel. « Plus tard, @francisca sera en direct pour nous dire tous les détails. Mille félicitations à @francisca et @franczampogna ».

Bien que le petit garçon soit très bien né, des sources proches du dominicain ont déclaré que la naissance du bébé avait surpris ses heureux parents, qui attendaient son arrivée vendredi.

Un autre détail révélé par le matin de l’Univisión était que le bébé de Francisca était né d’un accouchement naturel.

Depuis que l’animatrice de télévision a annoncé qu’elle allait devenir mère, elle s’est chargée de partager avec ses millions de followers sur les réseaux sociaux, le déroulement et l’avancée de sa grossesse, et il y a tout juste deux jours elle avait posté une belle photo, dans celle qui était très heureuse de montrer son ventre.

« Et voici une autre photo en gros plan, car le protagoniste est mon ventre !

Super rempli d’amour 😍😂 », a déclaré l’ex-reine en accompagnant cette publication.

Le journal El Diario NY a également rapporté la nouvelle et assuré que l’enfant était né mercredi à 22h27, dans un hôpital de la ville de Miami, où l’artiste réside avec son mari.

Les médias susmentionnés ont souligné que l’enfant pesait 8 livres et 4 onces.

Francisca et son mari sont mariés depuis 2019, date à laquelle ils se sont juré un amour éternel lors d’un mariage civil qu’ils ont gardé secret.