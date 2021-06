Le bébé de J Balvin est né

. J Balvin est devenu le père d’un petit garçon nommé Rio.

J Balvin est officiellement devenu père pour la première fois, résultat de son histoire d’amour consolidée avec le mannequin argentin Valentina Ferrer.

HOLA États-Unis ! a été l’un des premiers médias à rapporter que le premier-né du chanteur colombien est né en excellente santé dimanche dernier, le 27 juin, à New York.

Le petit garçon de Balvin et Ferrer s’appelle Rio.Jusqu’à présent, le couple n’a pas fourni de détails sur la naissance de leur fils.

A travers son compte Twitter officiel, l’interprète a publié un tweet lié à la naissance de son fils : “Dear Rio”, accompagné d’un Emoji de mains en forme de prière.

Selon les informations examinées par iHeartRadio, le chanteur colombien a confirmé à l’annonceur Enrique Santos que son fils et sa petite amie étaient en parfaite santé après la naissance de l’enfant.

Mi-février, la journaliste Tanya Charry de l’émission “El Gordo y la Flaca” a fait savoir en exclusivité que J Balvin et Valentina Ferrer attendaient ensemble leurs premiers enfants. À cette époque, Charry a assuré que le mannequin argentin en était à son cinquième mois de grossesse.

“Malgré toutes les difficultés que le chanteur a dû traverser pendant la pandémie, il semble qu’ils aient fermement fait la tâche et le résultat est que bientôt un Balvicito ou une Valentinita arrivera, et c’était l’un des vœux les plus forts qu’il avait José, », a déclaré le journaliste d’origine colombienne lors d’une émission de l’émission télévisée Univision.

Valentina Ferrer et J Balvin ont confirmé la nouvelle de la grossesse en couverture du magazine Vogue Mexico

Début avril, Valentina Ferrer et J Balvin ont confirmé qu’ils allaient bientôt devenir parents après avoir posé ensemble en couverture d’une édition numérique du prestigieux magazine Vogue México. Dans les photographies du travail éditorial, Balvin est apparu en entrelaçant ses mains dans le ventre de femme enceinte bombé de Ferrer.

“La famille s’agrandit”, a déclaré la reine de beauté argentine à l’époque dans son profil sur la plateforme Instagram.

Lors de l’entretien avec la publication mexicaine, Valentina Ferrer a assuré que sa facette de mère la complétera avec sa carrière exceptionnelle en tant que mannequin professionnelle et femme d’affaires.

J Balvin et Valentina Ferrer : Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?

L’histoire d’amour de Balvin et Ferrer a commencé en 2017, ceci après que le mannequin ait été le protagoniste du clip “Tu me manques toujours” du chanteur colombien. À ce moment-là, la chimie entre les deux était inévitable.

Le couple a annoncé publiquement son histoire d’amour en 2019 avec une apparition surprise lors de la cérémonie des Latin Grammy Awards, selon des informations rapportées par Vogue México.

Dans la sphère professionnelle, Valentina Ferrer et J Balvin ont essayé de garder leur cour aussi loin que possible des médias. S’il est vrai qu’elles sont à de nombreuses reprises interrogées sur leur idylle, les stars ont choisi de garder secrets les détails de leur vie de couple.

Valentina Ferrer est une mannequin et actrice exceptionnelle

Valentina Ferrer, 27 ans, née dans la ville de Córdoba en Argentine, est une mannequin et actrice exceptionnelle qui a participé à d’importants projets dans le monde entier.

En 2014, Ferrer a représenté l’Argentine à la 63e édition du concours de beauté Miss Univers qui s’est tenu dans la ville de Miami, en Floride.

Dans son rôle d’actrice, l’interprète a fait des apparitions particulières dans des productions telles que “Betty in NY” et “Intruders in the show”.