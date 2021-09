Le bébé de la princesse Beatrice pourrait ressembler à sa grand-mère Sarah Ferguson – “J’ai un soupçon de rouge” | Royale | Nouvelles

in

Beatrice, 33 ans, a donné naissance à une petite fille samedi dans un hôpital de Londres. La petite-fille de la reine et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, 38 ans, n’ont pas encore partagé ensemble une photo de leur premier enfant.

Mais, alors que les fans royaux deviennent curieux de découvrir le dernier ajout à l’arbre généalogique, une source affirme que le bébé a peut-être hérité des cheveux couleur flamme de sa mère et de sa grand-mère.

Une amie de Sarah, la duchesse d’York, a déclaré au Daily Mail : “Elle a un soupçon de rouge… et un soupçon d’or”.

La naissance du bébé de la princesse Béatrice, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, a été annoncée hier par Buckingham Palace.

Une déclaration disait: “Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont ravis d’annoncer l’arrivée en toute sécurité de leur fille le samedi 18 septembre 2021 à 23h42, au Chelsea and Westminster Hospital de Londres.

“Le bébé pèse six livres et deux onces.

“Les grands-parents et arrière-grands-parents du nouveau bébé ont tous été informés et sont ravis de la nouvelle.

“La famille tient à remercier tout le personnel de l’hôpital pour leurs merveilleux soins.

“Son Altesse Royale et son enfant se portent bien, et le couple a hâte de présenter leur fille à son grand frère Christopher Woolf.”

Quelques heures après l’annonce, la sœur de Béatrice Eugénie a partagé un message sincère pour sa sœur et son beau-frère.

Partageant une photo de l’heureux couple en vacances, Eugénie a écrit sur son compte Instagram : “A mes très chères Beabea et Edo⁣

« ?

“Nous allons tellement nous amuser à regarder nos enfants grandir.”

La petite-fille de la reine a signé le message avec “Love Euge”.

La publication Instagram comprenait également quelques mots dédiés à sa nièce nouveau-née qui, comme elle l’a révélé, doit encore se rencontrer.

La deuxième partie du message d’Eugénie disait : “À ma nouvelle nièce

“Je t’aime déjà et je pense que tu es tout simplement génial d’après les photos… nous allons nous amuser tellement ensemble.”

Cette fois, elle a signé sa lettre en écrivant : « Aime ta tante Euge ».

Alors qu’Eugénie, 31 ans, n’a pas encore rencontré sa première nièce, sa mère Sarah, 61 ans, serait revenue du château de Balmoral vendredi et aurait rencontré le bébé ce week-end.

La source a déclaré: “Elle est parfaite et Sarah est absolument amoureuse.

“Elle est toujours très fière des deux filles, mais avoir deux petits-enfants en un an est une joie totale.”

Sarah a récemment jailli d’être une grand-mère dans une lettre adressée à sa fille publiée sur Good Housekeeping.

Alors qu’elle a souligné le lien fort entre elle et ses filles et à quel point elle est fière d’elles, la duchesse a également écrit : « Avoir 61 ans fait de moi une jeune grand-mère, et j’adore ça.

“Je souris du fond du cœur tous les jours, car c’est ce que ça fait d’être une grand-mère.

“J’ai tellement d’idées amusantes de choses à faire avec mes petits-enfants, et bien sûr, ils constituent un nouveau public parfait pour tous mes livres pour enfants.”