Le bébé de la princesse Béatrice, Sienna, a reçu un titre royal secret – mais il n’a pas été donné par la reine | Royale | Des nouvelles

La princesse Beatrice, 33 ans, et son mari Edoardo, 38 ans, ont accueilli le bébé Sienna dans le monde le 18 septembre. Le bébé royal est le plus jeune des arrière-petits-enfants de la reine.

Beatrice s’est rendue sur Twitter à l’époque pour annoncer ce qu’elle avait nommé son nouveau paquet de joie et a partagé un instantané des minuscules empreintes de pas de Sienna pour l’occasion.

Elle a écrit : « Nous sommes ravis de partager que nous avons nommé notre fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

« Nous allons tous bien et Wolfie [Edo’s child from a previous relationship] est le meilleur grand frère de Sienna.

Sienna est le deuxième petit-enfant du prince Andrew et de Sarah Ferguson, après la naissance du fils d’Eugénie, August en février.

La jeune fille est actuellement onzième sur le trône et l’un de ses deuxièmes prénoms rend hommage à son arrière-grand-mère.

Sienna n’a pas droit à un titre officiel au Royaume-Uni, en raison d’une règle historique majeure, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’en a pas.

La règle en question date des lettres patentes du roi George V en 1917, où il écrivait que tous les enfants du souverain, les petits-enfants de la lignée masculine et le fils aîné du prince de Galles étaient tous autorisés à détenir un titre princier.

En conséquence, les enfants de la princesse Béatrice et de la princesse Eugénie n’ont pas droit à un titre de prince ou de princesse.

Le mois dernier, Beatrice et son mari ont été aperçus en train d’assister à Royal Carols – Together At Christmas, un concert festif de chants de Noël organisé par Kate, duchesse de Cambridge.

Une photographie montre Beatrice et Edo portant des masques faciaux alors qu’ils posent devant un arbre de Noël à l’abbaye de Westminster.

Le promoteur immobilier Edo portait un costume élégant, avec une cravate et une pochette assorties, tandis que sa femme portait un manteau de couleur camel.

Béatrice portait également un serre-tête noué en velours bordeaux – quelque chose qui est devenu un look signature pour le royal.

Le couple semblait rayonnant et heureux, malgré le manque de sommeil qu’ils ont pu ressentir à l’approche de leur premier Noël avec leur nouveau bébé.

Bien qu’aucune photo officielle n’ait encore été publiée du jeune enfant, la famille a été aperçue en train de profiter d’une journée festive en novembre.

Le couple a été rejoint par Wolfie – l’enfant d’Edo issu d’une relation précédente – et le bébé Sienna pour une visite à Winter Wonderland à Hyde Park.

Beatrice a été aperçue en train de pousser Sienna dans une poussette Fox 3 Bugaboo de 1 000 £ autour des marchés de Noël et pendant qu’elle était là, la famille a également joué à certains des jeux forains.