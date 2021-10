Le bébé de la princesse Béatrice, Sienna, et le fils d’Eugénie, August, deviendront de proches alliés en grandissant | Royale | Nouvelles

La fille de la princesse Béatrice, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, et le fils de la princesse Eugénie, August Philip Hawke Brooksbank, semblent prêts à être « réunis » par le petit écart d’âge qui les sépare ainsi que par le lien étroit de leurs mères, selon des experts en parentalité. Comme les naissances des enfants ont eu lieu à quelques mois d’intervalle, les bébés de Béatrice et Eugénie vont vivre des jalons, des problèmes et des moments adorables similaires presque en même temps.

Et, étant donné les liens étroits entre Béatrice et Eugénie, les sœurs passeront probablement beaucoup de temps avec leurs nouveau-nés.

Cela, a déclaré l’experte Heidi Skudder, “rassemblera inévitablement les cousins”.

Le directeur de The Parent & Baby Coach et conférencier expert de The Baby Show a déclaré à Express.co.uk : ” Grandir avec un si petit écart d’âge réunira inévitablement les cousins, car Béatrice et Eugénie choisissent de passer du temps ensemble dans leur espace libre. temps.”

Après avoir expliqué que Béatrice et Eugénie devaient vivre les mêmes expériences en matière de maternité, ce qui peut parfois être difficile, l’expert a ajouté: “Après la pandémie, nous constatons toujours des niveaux de soutien plus faibles pour les nouvelles mères alors que les choses commencent à rouvrir lentement à nouveau, donc se confier et passer du temps avec eux sera merveilleux pour les sœurs et renforcera les relations entre les bébés cousins.”

L’experte parentale Lucy Shrimpton pense également que l’âge de Sienna et August aura un impact positif sur leur lien.

Parlant de l’âge si proche des enfants, le fondateur de The Sleep Nanny a déclaré à Express.co.uk: “Cela aura sans aucun doute un impact sur le lien entre le fils d’Eugénie, August et la petite fille de Beatrice.”

Elle a ajouté: “Naître à moins de sept mois d’intervalle signifiera que les bébés atteindront les mêmes étapes à peu près au même moment et auront beaucoup en commun tout au long de leur vie.

“Avec des rendez-vous de jeu, beaucoup de temps en famille et le fait qu’ils ont tant de choses en commun – August et son nouveau cousin commenceront probablement à se sentir plus comme frère et sœur après un certain temps, créant un lien enviable qui, espérons-le, leur servira bien pour leur des vies entières, en particulier des vies jetées aux yeux du public comme les leurs. »

Le fils de la princesse Eugénie est né le 9 février à l’hôpital de Portland à Londres.

Il a été présenté au monde quelques jours plus tard, lorsque la royale et son mari Jack Brooksbank ont ​​partagé une photo de leur nouvelle famille de trois personnes sur Instagram.

Sienna est née à l’hôpital de Chelsea et Westminster le 18 septembre, mais ses parents ont décidé d’annoncer la nouvelle au public deux jours plus tard.

Le 1er octobre, Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi ont partagé avec le public le nom de leur bébé.

Ils ont nommé leur fille d’après la ville italienne de Sienne, en hommage aux racines d’Edoardo.

Selon une source, le nom rend également hommage à sa grand-mère maternelle, Sarah Ferguson.

Le deuxième nom de Sienna, en revanche, était clairement inspiré par la reine Elizabeth II.

Le bébé, qui est le 12e arrière-petit-enfant du monarque, n’est pas le premier membre de la famille royale à honorer la souveraine de son nom.

La fille unique de la princesse Anne, Zara Tindall, présente Elizabeth comme son troisième nom.

L’olympienne a poursuivi cette tradition avec son deuxième enfant, dont le nom complet est Lena Elizabeth.

Le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex, ont rendu hommage à la reine de la même manière lorsqu’ils ont nommé leur fille Lady Louise Alice Elizabeth Mary.

Le nom complet de Beatrice comprend également Elizabeth.

Parmi les arrière-petits-enfants de la reine qui portent son nom, il y a la princesse Charlotte, qui porte également les noms d’Elizabeth et Diana.

Le nom complet de Peter Phillips et de la fille cadette de son ex-femme Autumn est Isla Elizabeth.

Meghan et le prince Harry ont également rendu hommage à la reine en nommant leur fille, comme ils l’appelaient en utilisant le surnom du souverain Lilibet.