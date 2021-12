Le bébé de Nick Cannon, l’ex de Mariah Carey, décède à 5 mois d’un cancer du cerveau

Nick canon Il a expliqué qu’il avait commencé à soupçonner que quelque chose n’allait pas chez l’enfant lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait une toux récurrente et que les médecins ont finalement détecté une hydrocéphalie.

« Au cours du week-end, j’ai perdu mon plus jeune fils à cause d’une maladie appelée hydrocéphalie qui est pratiquement une tumeur cérébrale maligne médiane : un cancer du cerveau. J’ai toujours remarqué qu’il toussait et je voulais l’emmener faire un bilan de santé. Il avait une façon particulière de respirer.

« Nous ne pensions pas qu’il y avait tout cela [de hidrocefalia], mais nous voulions l’emmener chez le médecin pour vérifier sa sinusite et sa respiration. On pensait qu’il s’agirait d’un contrôle de routine », a expliqué l’ancien de Mariah Carey sur le point de pleurer.

Nick canon, qui est le père de six autres enfants avec quatre femmes, dont les deux fils de Écaille de tortue, marocain et Monroe, a révélé que c’était jusqu’à leur arrivée au bureau du pédiatre que lui et la mère du bébé, Alyssa Scott, ils ont découvert que c’était une chose très sérieuse.