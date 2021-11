Le bébé d’Elon Musk fait une apparition rare avec son père lors de la dernière présentation de SpaceX

Elon Musk a amené son fils X AE A-Xii à une présentation Zoom mercredi, et le jeune a pratiquement volé la vedette. Musk a parlé virtuellement à l’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine de son entreprise SpaceX et de ses progrès dans la création d’un vaisseau spatial entièrement réutilisable. Cependant, il savait quand laisser son fils de 18 mois prendre les rênes.

Musk partage X AE A-Xii avec le musicien Grimes, bien que les deux se soient séparés plus tôt cette année. Apparemment, il avait la garde mercredi alors qu’il tenait le bébé sur ses genoux pendant une partie de sa présentation. X AE A-Xii parle de mieux en mieux en criant « Salut ! à la caméra périodiquement et en émettant d’autres babillages prélinguistiques. Il a également fait un signe de la main, a souri et a apparemment été submergé par le choc lorsqu’il a réalisé qu’il était le centre d’attention de l’appel Zoom.

Une fois que X AE A-Xii est devenu une distraction pour ses sujets de discussion, Musk a remis le bébé à quelqu’un hors écran et a continué. Cependant, à la fin de la présentation, de nombreux téléspectateurs étaient encore plus concentrés sur le camée du bébé que sur le projet Starship.

L’apparition de X AE A-Xii sur l’appel Zoom était surprenante non seulement parce que Musk et Grimes se sont séparés maintenant, mais parce que le milliardaire a déclaré qu’il n’adoptait pas une approche très pratique avec les enfants de cet âge. L’été dernier, il a déclaré au New York Times : « Eh bien, les bébés ne font que manger et faire caca, vous savez ? Pour le moment, je ne peux pas faire grand-chose… Quand l’enfant grandira, il y aura plus de rôle pour moi. «

Musk et Grimes ont été ensemble pendant trois ans, accueillant X AE A-Xii en mai 2020 et se séparant en septembre. À l’époque, Musk a déclaré à Page Six: « Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes. C’est surtout que mon travail chez SpaceX et Tesla exige que je sois principalement au Texas ou que je voyage. à l’étranger et son travail est principalement à LA. Elle reste avec moi maintenant et Baby X est dans la pièce adjacente. »

Le vaisseau spatial de SpaceX serait le premier vaisseau spatial entièrement réutilisable développé. La société prévoit de l’utiliser dans son projet dearMoon, le programme Atermis de la NASA et, à terme, pour des voyages sur Mars. D’autres tests sont nécessaires avant que l’engin puisse être utilisé dans cette mesure.