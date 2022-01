Le Belge Philippe Clément, nouvel entraîneur de l’AS Monaco

01/03/2022 à 20:22 CET

le belge Philippe Clément, 47 ans, a signé comme nouvel entraîneur de la AS Monaco pour trois saisons, a indiqué le club de la Principauté ce lundi, qui a précisé qu’il a un contrat jusqu’au 30 juin 2024. Clément remplace le Croate Niko Kovac, dont le limogeage a été annoncé le 1er janvier.

Le Belge a commencé sa carrière d’entraîneur en 2011 et a précédemment dirigé le Club Bruges (2012-2017) ou à Genk, équipe proclamée championne de Belgique en 2019, 18 mois seulement après son arrivée.

En tant que joueur, il a porté le maillot de divers clubs en Belgique et en Angleterre, tels que le Ville de Coventry (1998-1999), il a disputé plus de 500 matchs et a été appelé par l’équipe nationale à 38 reprises.

Le directeur sportif de la Monaco, Paul Mitchell, a souligné sa capacité à faire jouer ses équipes « avec beaucoup d’intensité et de courage », et s’est dit convaincu que son expérience et son leadership profiteront à l’équipe, qui occupe actuellement la sixième place de la première division française.