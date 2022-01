Le « benchmark » de Daniel Ricciardo a validé la capacité de Lando Norris

Zak Brown pense que Lando Norris surpassant largement Daniel Ricciardo était la preuve, si besoin était, du talent du jeune Britannique.

Ricciardo a devancé de justesse Norris dans la seconde moitié de la saison 2021. Mais les excellentes performances de Norris lors des premiers tours de la campagne lui ont permis de battre son coéquipier plus expérimenté de 45 points à la fin de 2021.

Norris a remporté quatre podiums et alors que le seul podium de Ricciardo était une victoire à Monza, Norris a surqualifié son coéquipier McLaren 14-8 au cours de l’année et a également passé une partie importante de 2021 devant Valtteri Bottas et Sergio Perez plus rapidement. machinerie.

Brown a rapidement signé Norris pour un nouveau contrat pluriannuel à la lumière de ses premiers résultats, et le joueur de 22 ans a été largement présenté comme l’un des pilotes de la saison.

Compte tenu du pedigree de Ricciardo et de son talent brut, le PDG de McLaren a déclaré que Norris lui avait donné une « validation » de sa propre vitesse en raison de la façon dont il s’était comparé au huit fois vainqueur de la course.

« Nous avons toujours eu, avant tout, des pilotes vainqueurs et généralement des champions du monde », a déclaré Brown aux journalistes, cités par GPFans.

« C’était l’un des attraits de faire monter Daniel dans la voiture. Gagner plusieurs grands prix vous donne un peu une référence et cela démontre à quel point Lando est bon.

« Ce n’est pas une surprise pour nous, mais vous voulez cette validation. »

Le retour en forme opportun de Ricciardo au cours de la seconde moitié de l’année a montré qu’il se rapprochait de son meilleur niveau au fur et à mesure que l’année avançait, et l’Australien a toujours « la pleine confiance » en lui-même qu’il est le meilleur sur la grille.

Avec cela, Brown est d’avis que ses deux pilotes sont capables de gagner des courses et des championnats à l’avenir si leur voiture est assez rapide pour défier, et il est « très confiant » qu’ils seront en mesure de livrer si tel est le cas. .

« Nous avons maintenant deux pilotes capables de remporter des grands prix, un qui l’a fait et un qui le fera sans aucun doute », a déclaré Brown.

« Et je ne pense pas que vous ayez besoin d’avoir un champion du monde dans la voiture. Je pense que ce dont vous avez besoin, ce sont deux pilotes que vous pensez capables d’être champions du monde et je suis très confiant que nous les avons.