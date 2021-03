Le benchmark du jeu AMD RX 6700 XT divulgué suggère un GPU prometteur

La carte graphique entrante Radeon RX 6700 XT d’AMD est apparue dans un nouvel ensemble de points de repère divulgués, cette fois à partir d’un jeu où le GPU est comparé au RX 5700 XT.

Comme toujours, toute analyse comparative préalable à la publication doit être traitée avec un degré de prudence approprié, mais en supposant que ces résultats – partagés par Tum_Apisak, un leaker prolifique sur Twitter – soient légitimes, ils montrent comment le 6700 XT se compare au 5700 XT lors de l’exécution. Cendres de la singularité.

AotSCrazy_1080pRX 6700 XT – 9300RX 5700 XT – 7400Crazy_1440pRX 6700 XT – 8800RX 5700 XT – 6600Crazy_4KRX 6700 XT – 7600RX 5700 XT – 5600https: //t.co/Z3d0xJodwitter.com/pic.t.13 mars 2021 En savoir plus

Bien que Ashes of the Singularity ne soit pas particulièrement bien considéré comme une référence de jeu, la partie intéressante ici est que les cartes graphiques ont été testées sur le même PC, donc c’est théoriquement un terrain de jeu égal à cet égard.

Comme le rapporte VideoCardz, trois essais comparatifs ont été effectués à des résolutions de 1080p, 1440p et 4K. En Full HD, le Radeon RX 6700 XT était 26% plus rapide (atteignant un score de 9300), alors qu’en passant à 1440p, le RX 6700 XT était plus rapide que son prédécesseur toujours 33% plus rapide (enregistrant un score de 8800). Enfin, à 4K, le RX 6700 XT était 36% plus rapide (avec un score de 7600).

Aperçu prometteur

En moyenne, sur ces trois essais, le nouveau GPU s’est avéré 32% plus rapide que le 5700 XT, et bien sûr avant que le pilote graphique n’ait été réglé et finalisé pour le lancement de la carte. En bref, c’est un aperçu prometteur des performances potentielles. Certainement plus que les récentes fuites de Geekbench qui ont montré que le RX 6700 XT était bien en deçà du RTX 3060 Ti de Nvidia sur le champ de bataille GPU de milieu de gamme.

La carte graphique RX 6700 XT d’AMD sort la semaine prochaine le 18 mars, et comme pour tous les nouveaux GPU ces jours-ci, nous pouvons nous attendre à une ruée pour saisir les modèles lorsqu’ils sont réellement sur des étagères (avec des scalpers tentant sans aucun doute de tirer parti de la situation).

AMD a apparemment fait des efforts pour s’assurer que le stock de 6700 XT est meilleur que les lancements précédents, mais d’après ce que nous entendons sur la vigne, la disponibilité devrait être fragile, de manière suffisamment prévisible (bien que certains territoires puissent faire un peu mieux que d’autres, par exemple au Royaume-Uni).