Le bénéfice annuel de JSPL atteint un niveau record à Rs 5,527 cr

Soutenu par des ventes plus élevées et une marge accrue, Jindal Steel and Power (JSPL) a annoncé mercredi un bénéfice net consolidé de Rs 1,901 crore pour le trimestre janvier-mars 2020-2021, contre seulement Rs 82 crore au trimestre correspondant il y a un an.

Le bénéfice net de JSPL pour l’année complète, sur une base consolidée, a atteint un niveau record de Rs 5 527 crore. L’entreprise avait subi des pertes annuelles au cours des six années précédentes. Au cours de l’exercice 2019-2020, la société a signalé une perte de Rs 574 crore.

JSPL a déclaré qu’il se lancerait dans le doublement de la capacité de son usine sidérurgique d’Angul à Odisha à 12 millions de tonnes par an (mtpa) avec une dépense en capital de Rs 18000 crore. Mais cela marcherait sur le plan de croissance de manière mesurée.

Dans un communiqué, JSPL a déclaré que l’amélioration des performances de l’acier, de l’électricité et des opérations minières à l’étranger au cours de 4Q’FY21 a conduit JSPL à déclarer le revenu brut consolidé trimestriel le plus élevé de tous les temps, de 13 190 crores.

«De solides performances opérationnelles associées à un meilleur environnement de tarification ont conduit l’Ebitda consolidé à atteindre un nouveau record de Rs 5 287 crore. Un Ebitda plus élevé et des frais d’intérêt en baisse ont conduit à un bénéfice net de Rs 1 901 crore », a-t-il déclaré.

Sur une base consolidée, la société a déclaré un chiffre d’affaires brut de Rs 42 745 core et un Ebitda de Rs 14 444 crore pour l’année complète 2020-21.

En se concentrant sur le renforcement du bilan, la société a réduit sa dette nette consolidée de Rs 3,475 crore en 4Q’FY21 et de Rs 13,773 crore pour l’ensemble de l’exercice 2020-2021. En mars 2021, la dette nette consolidée de JSPL s’élevait à Rs 22.146 crore.

«À l’heure actuelle, l’objectif principal est de transpirer les actifs et de libérer JSPL de la dette nette. Par la suite, la société entreprendra un voyage pour accroître sa rentabilité et ses volumes via l’expansion d’Angul de 6 MTPA à 12 MTPA, portant la capacité totale d’acier de JSPL à environ 16 MTPA en Inde », a-t-il déclaré.

