Le bénéfice après impôts d’Equitas SFB au premier trimestre recule de 79 % en raison d’un provisionnement plus élevé

Equitas Small Finance Bank Ltd (ESFBL) a annoncé vendredi une baisse de 79% de son bénéfice après impôts (PAT) à Rs 12 crore pour le premier trimestre de l’EX22, contre Rs 58 crore l’année dernière. La banque a déclaré que le PAT était affecté en raison de provisions constituées sur des comptes restructurés.

PN Vasudevan, directeur général et PDG, a déclaré : « Au cours du trimestre, en raison des blocages et d’autres restrictions liées à Covid, les flux de trésorerie des petits détaillants ont été considérablement affectés. En l’absence de moratoire lors de la deuxième vague, la banque a proposé de restructurer les crédits des clients impactés afin de les aider à mieux gérer leur trésorerie.

Le revenu net d’intérêts était de Rs 461 crore, contre Rs 404 crore, et la marge nette d’intérêt (NIM) s’élevait à 7,87%. Le total des avances restructurées sous Covid 1 et Covid 2 s’élevait à Rs 1 328 crore, ce qui représente environ 7,5% des avances brutes. Le NPA brut de la banque était plus élevé à 4,58 % au T1FY22, contre 3,59 % au T4FY21 et 2,68 % au T1FY21. Le NPA net s’élevait à 2,29 % au T1FY22 contre 1,52 % au T4FY21 et 1,39 % au T1FY21. Le ratio de couverture des provisions est de 51,21%.

Vasudevan a déclaré : « En juillet, nous assistons à une forte augmentation des collectes et des décaissements alors que le pays revient à une quasi-normalité… »

