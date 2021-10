Le bénéfice d’Axis Bank au deuxième trimestre bondit de 86% alors que les provisions baissent

La banque a constaté une amélioration sur le front de la qualité des actifs au deuxième trimestre, le ratio brut d’actifs non performants (GNPA) chutant de 32 pb séquentiellement à 3,53% et le ratio NPA net de 12 pb à 1,08%.

Le prêteur du secteur privé Axis Bank a annoncé mardi une augmentation de 86% en glissement annuel de son bénéfice net au T2FY22 à 3 133 crores de Rs, à la suite d’une baisse de 60% des provisions à 1 735 crores de Rs.

Le revenu net d’intérêts (NII) de la banque – la différence entre les intérêts gagnés et les intérêts dépensés – a augmenté de 7,84 % pour atteindre 7 900 crores de roupies. La marge nette d’intérêt (NIM), une mesure clé de la rentabilité, a chuté de sept points de base (pb) séquentiellement à 3,39 %.

Les avances de la banque ont augmenté de 10% en glissement annuel à Rs 6,22 crore lakh. Les prêts aux particuliers ont augmenté de 16% en glissement annuel pour atteindre Rs 3,46 lakh crore et représentaient 56% des avances nettes de la banque. Le portefeuille de prêts aux entreprises a augmenté de 1% en glissement annuel à Rs 2,14 crore lakh.

Le total des dépôts a augmenté de 18% en glissement annuel pour atteindre Rs 7,36 lakh crore. Les dépôts sur compte d’épargne (SA) ont augmenté de 23% à Rs 2,23 lakh crore, tandis que les dépôts sur compte courant (CA) ont augmenté de 5% en glissement annuel à Rs 1,05 lakh crore. Le ratio CASA est resté stable par rapport à il y a un an à 44%.

Axis Bank a restructuré 0,64% de ses avances dans le cadre de la résolution du stress lié à la pandémie, avec un portefeuille refondu dans le segment retail à 0,8%. le prêteur a déclaré que 93 % des actifs commerciaux restructurés ont un faible ratio prêt/valeur (LTV) de l’ordre de 40 % à 70 %. La banque a une couverture de provision globale de 24% sur le portefeuille restructuré.

La banque a reconnu des dérapages de Rs 5 464 crore au cours du T2FY22, contre Rs 6 518 crore au T1FY22. Les récupérations et les mises à niveau des NPA au cours du trimestre étaient de Rs 4 757 crore, tandis que les radiations étaient de Rs 2 508 crore.

Sous Bâle III, le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) et les ratios de fonds propres de catégorie I (CET-I) au 30 septembre 2021, y compris le bénéfice, étaient respectivement de 20,04 % et 15,81 %. Les actions d’Axis Bank sur l’ESB ont chuté de 0,33% mardi pour clôturer à Rs 842,25. La banque a annoncé ses résultats après la clôture des marchés.

