Le bénéfice de Bandhan Bank au quatrième trimestre chute de 80% à 103,03 crore de Rs sur des provisions plus élevées

La marge nette d’intérêt (NIM) s’est établie à 6,8%, en baisse de 129 pb par rapport à 8,1% au dernier trimestre de l’exercice 20. La banque a déclaré que le NIM au T4FY21 était à 8,8%, à l’exclusion de l’inversion unique des intérêts sur le NPA et des intérêts sur les intérêts.

Le prêteur du secteur privé Bandhan Bank a annoncé samedi une baisse de 80% en glissement annuel du bénéfice net pour le trimestre se terminant en mars, à Rs 103,03 crore grâce à des provisions supplémentaires sur les actifs non performants (NPA).

La banque basée à Calcutta avait enregistré un bénéfice net de Rs 517,28 crore au quatrième trimestre de l’exercice 2019-20. La provision totale et les éventualités du prêteur au cours du quatrième trimestre de FY2020-21 ont augmenté de 92,7% en glissement annuel à Rs 1594,30 crore contre Rs 827,36 crore au cours du même trimestre fiscal précédent.

Au cours de la période sous revue, les APM bruts en pourcentage du total des prêts ont augmenté de 569 points de base en glissement trimestriel, passant de 1,11% au troisième trimestre de l’exercice précédent, à 6,8%.

Le GNPA proforma de la banque s’établissait à 7,12% au T3FY21. Au cours du T4FY21, le ratio NPA net a augmenté de 325 pb t / t à 3,51%. Chandra Shekhar Ghosh, directeur général et PDG de Bandhan Bank, a déclaré qu’une année très difficile s’était terminée sur une note positive avec un retour à la normale de la croissance et de la collecte. «Grâce à un provisionnement et à un amortissement accélérés, nous sommes désormais bien placés à l’entrée de l’exercice 2002. Nous restons prudents mais confiants alors que nous traitons la deuxième vague de Covid 19 », a déclaré Ghosh.

Au cours du quatrième trimestre, la banque a annulé des prêts d’une valeur de Rs 1930 crore, alors que Rs 1876 crore provenait du segment de la microfinance. «Notre banque n’a restructuré aucun prêt dans le segment de la microfinance, tandis que 617 crores de roupies de financement du logement ont été restructurés», a déclaré Ghosh.

Sur le segment de la microfinance, l’efficacité de recouvrement du prêteur, NPA et emprunteurs amortis inclus, à la fin du 31 mars 2021, s’établit à 95% contre 92% à la fin du 31 décembre 2020. À la fin du dernier trimestre de FY21, l’efficacité de la collecte, à l’exclusion des NPA et des emprunteurs radiés, était de 98% en valeur. Le revenu net d’intérêt (NII) pour le trimestre a augmenté de 4,58% à Rs 1757,01 crore contre Rs 1 680,04 crore au trimestre correspondant de l’année précédente.

La marge nette d’intérêt (NIM) s’est établie à 6,8%, en baisse de 129 pb par rapport à 8,1% au dernier trimestre de l’exercice 20. La banque a déclaré que le NIM au T4FY21 était à 8,8%, à l’exclusion de l’inversion unique des intérêts sur le NPA et des intérêts sur les intérêts.

Au cours du dernier exercice, les avances totales ont augmenté de 21,2% à 87,042,9 crore Rs contre 71846 crore Rs au 31 mars 2020.

«Nos clients ont fait l’expérience de la première vague de Covid. Désormais, ils savent comment gérer la situation pandémique et les verrouillages. Par rapport aux verrouillages nationaux de l’année dernière, cette fois, nous avons des verrouillages au niveau des États et des régions pour lutter contre la deuxième vague de Covid. Nous prévoyons donc que cette fois, les activités des clients ne seraient pas autant affectées que l’année dernière », a déclaré Ghosh, ajoutant ainsi, pour la banque, FY22 serait meilleur par rapport à FY21.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.