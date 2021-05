Le bénéfice de Deepak Fertilizers bondit de 415% au quatrième trimestre

À l’avenir, il y a une marge disponible dans les capacités pour assurer une bonne croissance à la hausse, a ajouté Mehta

Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation a annoncé vendredi une augmentation de 415% de son bénéfice net en glissement annuel à Rs 116 crore pour le trimestre de mars 2021. Les revenus consolidés ont augmenté de 21,8% en glissement annuel pour atteindre 1 575 crore de roupies au cours du trimestre. Les revenus de l’activité chimique ont augmenté de 15% à Rs 870 crore avec des marges allant jusqu’à 27% au cours du trimestre.

Les chaînes de valeur mondiales des produits chimiques de spécialité se déplaçaient de la Chine vers l’Inde, augmentant la demande et les prix de l’acide nitrique en Inde, a indiqué la société.

Les revenus dans le segment des engrais ont augmenté de 32% à Rs 702 crore. Cependant, une hausse des prix des matières premières clés a affecté les marges au cours du trimestre dans le segment des engrais. Les prix de l’ammoniac ont augmenté de 11,8% tandis que les prix de l’acide phosphorique ont augmenté de 18,3%, a indiqué la société.

Sailesh C Mehta, président et directeur général, a déclaré que les investissements clés réalisés au cours des quatre dernières années ont commencé à porter leurs fruits. Les initiatives stratégiques de l’entreprise pour passer d’une position de marchandise à une position de spécialité sont extrêmement prometteuses pour l’avenir, a-t-il déclaré.

À l’avenir, il y aura une marge de manœuvre disponible en capacités pour assurer une bonne croissance à la hausse, a ajouté Mehta.

