Le bénéfice de GAIL bondit de 184% à Rs 2 995 crore au premier trimestre

Le bénéfice net du transporteur de gaz géré par l’État GAIL a bondi de 183,9 % en glissement annuel (en glissement annuel) pour atteindre 2 995,3 crores de roupies sur une base consolidée au cours du trimestre clos le 30 juin, alors que l’activité de commercialisation du gaz naturel – la plus grande source de revenus de GAIL – est devenue bénéficiaire (avant intérêts et impôts) de Rs 449,8 crore. L’entreprise avait subi une perte de Rs 614,1 crore au cours de la période correspondante il y a un an.

Le bénéfice de l’entreprise aurait été plus élevé si ses dépenses fiscales n’avaient pas augmenté de 346,5 % par an pour atteindre 383,1 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22. Les revenus du trimestre ont augmenté de 43,5% en glissement annuel à Rs 17 702,4 crore, tandis que les dépenses ont augmenté de 29,3% à Rs 15 591,6 crore. Le segment pétrochimique, en raison de marges plus élevées, est passé à un bénéfice avant impôts de 138,3 crores de Rs au cours de l’exercice par rapport à la perte de 154,4 crores de Rs il y a un an.

En raison de l’augmentation des activités commerciales par rapport au verrouillage national au cours du premier trimestre de l’exercice 21, le volume de transport de gaz naturel et de commercialisation de gaz naturel de GAIL a augmenté de 19 % et 18 %, respectivement, au cours du trimestre, par rapport à la période correspondante de l’année précédente.

Manoj Jain, CMD de GAIL, a déclaré que “la société se concentre sur le développement du réseau national de gaz et actuellement GAIL, avec ses coentreprises, exécute des projets de pipeline d’environ 8 000 km avec un investissement d’environ Rs 38 000 crore”. Au cours de l’exercice en cours, les dépenses d’investissement de GAIL devraient être d’environ Rs 6 600 crore.

GAIL étend également sa capacité de production de polypropylène en créant une unité de 500 000 tonnes par an à Usar dans le Maharashtra et de 60 000 tonnes par an à Pata dans l’Uttar Pradesh avec un investissement approximatif de 10 000 crores de roupies. Il explore également les possibilités d’étendre son empreinte dans les énergies renouvelables. “Nous recherchons plusieurs domaines d’énergie renouvelable, mais notre objectif immédiat est d’environ 400 mégawatts (MW) de centrales solaires”, avait déclaré Jain plus tôt.

