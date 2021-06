Le bénéfice de GAIL chute de 35% à Rs 6,143 crore en FY21

in

GAIL exploite actuellement 13 200 km de gazoducs.

Le bénéfice net du transporteur de gaz géré par l’État GAIL a chuté de 35,4% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à 6 142,8 crores de roupies sur une base consolidée au cours de l’exercice clos en mars, alors que l’activité de commercialisation du gaz naturel – la plus grande source de revenus de GAIL – a enregistré une perte de Rs 435,4 crore contre un bénéfice de Rs 2 639 crore au cours de la période correspondante il y a un an.

Au quatrième trimestre de l’exercice 21, la société a enregistré un bénéfice de 2 535 crores de Rs contre le bénéfice consolidé de 4 814 crores de Rs enregistré au T4FY20.

Les dépenses fiscales de la société ont également augmenté de 73% pour atteindre 1 582,6 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Au cours de l’exercice, les dépenses d’investissement de GAIL s’élevaient à 6 982 crores de roupies, principalement sur les pipelines, et les dépenses d’investissement devraient être d’environ 6 600 crores de roupies au cours de l’exercice 22. Le segment pétrochimique, en raison de marges et de volumes plus élevés, est passé à un bénéfice avant impôts de 1 065 crore de Rs au cours de l’exercice par rapport à la perte de 246 crores de Rs il y a un an.

Manoj Jain, CMD de GAIL a déclaré : « Nous avons subi un coup dur au cours des deux premiers trimestres de l’exercice 21 en raison de la baisse des prix du pétrole brut, mais au cours des deux derniers trimestres, nous avons pu compenser la plupart de ces pertes ». Cependant, avec une tendance des prix à la hausse, “le segment marketing s’attend à de meilleurs chiffres du commerce du gaz”, a déclaré le CMD.

L’entreprise envisage de se développer dans les domaines du biogaz comprimé, de l’éthanol et des énergies renouvelables et elle entreprend plusieurs initiatives pour se diversifier dans ces domaines.

“Nous recherchons plusieurs domaines d’énergie renouvelable, mais notre objectif immédiat est d’environ 400 mégawatts (MW) de centrales solaires”, a déclaré Jain.

La société participera aux appels d’offres solaires menés par la Solar Energy Corporation of India et BHEL sera son entrepreneur EPC pour les projets solaires. “En dehors de cette croissance organique, nous examinons également les actifs de nombreux acteurs privés, grands et petits, mais rien n’est en phase finale”, a déclaré Jain.

