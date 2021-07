Le bénéfice de GEECL FY21 chute de 64% en raison de la baisse des ventes de méthane de houille

Le bénéfice de la société avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a chuté de 34,8% en glissement annuel à 13,65 millions de dollars. La dette nette de GEECL à la fin de l’exercice 21 s’élevait à 52,4 millions de dollars, soit 6,6 % de moins par an.

Great Eastern Energy Corporation (GEECL), qui produit du gaz de méthane de houille (CBM) dans le Bengale occidental, a annoncé une baisse de 64,2 % en glissement annuel de son bénéfice net à 2,4 millions de dollars au cours de l’exercice 21, car elle a vendu des volumes moindres de gaz au milieu des blocages de coronavirus à des prix inférieurs à ceux de l’exercice 20. La société, cotée à la Bourse de Londres, a vendu 7,9 millions de pieds cubes standard par jour (mscfd) de gaz CBM au cours de l’exercice, en baisse de 24,2% par an. En tenant compte des fluctuations des devises étrangères, le prix moyen du gaz vendu par GEECL au cours de l’exercice 21 était de 9,81 $/million d’unités thermiques britanniques, soit 5,5 % de moins que l’exercice précédent.

Le bénéfice de la société avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a chuté de 34,8% en glissement annuel à 13,65 millions de dollars. La dette nette de GEECL à la fin de l’exercice 21 s’élevait à 52,4 millions de dollars, soit 6,6 % de moins par an. Le ratio d’endettement était de 0,58, inférieur au niveau de 0,65 à la fin de l’EX20. La société a pu réduire son taux d’intérêt nominal de la dette de 10,32 % au cours de l’EX21 à 9,58 % au cours de l’exercice en cours. « Les banques ont été impressionnées par les performances de l’entreprise et notre bilan discipliné de service de la dette, même dans les moments difficiles », a déclaré à FE le PDG de GEECL, Prashant Modi, ajoutant que « nous n’avons même pas profité du moratoire offert par le gouvernement dans le cadre du programme de secours contre les coronavirus ».

La société parie sur le prochain pipeline Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra de GAIL pour élargir sa clientèle en connectant le marché de Kolkata et d’autres parties du Bengale occidental. Actuellement, elle approvisionne en gaz les unités industrielles, principalement dans la sidérurgie et les secteurs connexes, dans la région d’Asansol-Durgapur, dans le sud de l’État. L’accès au plus grand marché du Bengale devrait permettre à la société de tirer parti de ses importantes réserves de gaz prouvées mais non encore engagées. La société est également en train de démarrer son exploration de gaz de schiste et s’engage avec divers fournisseurs pour lancer le programme de schiste.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.