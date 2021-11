Le bénéfice de HDFC augmente de 32% grâce à un prêt solide et une croissance de NII

Le ratio NPA brut a baissé de 24 points de base séquentiellement à 2%. L’efficacité de recouvrement des prêts aux particuliers en cumulé en septembre s’élève à plus de 98 %.

La Housing Development Finance Corporation (HDFC) a annoncé lundi une augmentation de 32% en glissement annuel de son bénéfice net pour le trimestre de septembre à Rs 3 780 crore, alors que le prêteur a constaté une accélération de la croissance des prêts et du revenu net d’intérêt (NII) .

Le NII pour le T2FY22 s’élevait à Rs 8 255 crore, 17% de plus que celui du même trimestre de l’année précédente. La marge nette d’intérêts (NIM) pour le trimestre a chuté de 10 points de base (pb) séquentiellement à 3,6%.

Keki Mistry, vice-président et chef de la direction de HDFC, a déclaré qu’il y avait eu une forte reprise des affaires à partir de juin et que cet élan s’était poursuivi tout au long du deuxième trimestre. « La qualité des actifs s’est améliorée au cours de ce trimestre par rapport à juin 2021, notamment en ce qui concerne les prêts aux particuliers », a déclaré Mistry. « La croissance des prêts au logement a été observée dans le segment abordable ainsi que dans le groupe à revenu élevé. »

Au 30 septembre, les actifs sous gestion (AUM) s’élevaient à Rs 5,97 lakh crore, en hausse de 10,6% par rapport à Rs 5,4 lakh crore à la fin du même trimestre de l’année précédente. Les prêts individuels représentent 78 % des encours sous gestion. En actifs gérés, la croissance du portefeuille de crédits individuels est de 16 %.

Mistry a déclaré que dans le portefeuille non individuel, HDFC a constaté une reprise du portefeuille de prêts au cours du deuxième trimestre, principalement en raison de la composante d’actualisation des loyers. « Bien que nous continuions à signaler une décroissance par rapport à l’année précédente, nous avons enregistré une croissance saine au cours du trimestre clos en septembre 2021. Nous avons actuellement un bon pipeline et nous nous attendons à une croissance positive pour l’année entière » il a dit.

La société avait des provisions d’une valeur de Rs 13 340 crore au 30 septembre. Conformément aux normes réglementaires, la société est tenue de porter des provisions totales de Rs 6 605 crore. Sur ce montant, 2 844 crores de Rs sont destinés au provisionnement des actifs standard et 3 761 crores de Rs aux actifs non performants (NPA).

Le ratio NPA brut a baissé de 24 pb en séquentiel à 2%. L’efficacité de recouvrement des prêts aux particuliers en cumulé en septembre s’élève à plus de 98 %.

Mistry a déclaré que les prêts non productifs avaient augmenté en juin en raison de dérapages dus à la deuxième vague de la pandémie. « Depuis lors, nous avons constaté un recul d’environ 27 points de base, ce qui reflète la reprise significative après l’impact de la deuxième vague », a-t-il déclaré.

Au 30 septembre, les prêts restructurés dans le cadre des deux cadres de résolution de la banque centrale équivalaient à 1,4 % du portefeuille de prêts. Parmi les prêts restructurés, 63 % sont des prêts individuels et 37 % sont des prêts non individuels. Sur le total des prêts restructurés, 35 % concernent un seul compte non individuel. « Nous sommes heureux de dire que nous prévoyons que près de 50% de cette exposition sera réglée dans un proche avenir », a déclaré Mistry.

Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) du prêteur s’élevait à 22,4%, dont le capital de niveau I était de 21,6% et le capital de niveau II était de 0,8%. Conformément aux normes réglementaires, les exigences minimales pour le capital CAR et le capital de niveau I sont respectivement de 15 % et 10 %. Les actions de HDFC ont clôturé à Rs 2 893,25 sur l’ESB lundi, 1,74% de plus que leur clôture précédente.

