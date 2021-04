Le bénéfice de Hindustan Unilever au quatrième trimestre grimpe de 42% à Rs 2,143 cr, les volumes augmentent de 16%

Srinivas Phatak, directeur financier de HUL, a déclaré que les perspectives de la demande étaient difficiles à prévoir étant donné «nous sommes dans un environnement sans précédent» avec la flambée de Covid.

Hindustan Unilever (HUL) a annoncé jeudi une croissance robuste des volumes de 16% en glissement annuel pour les trois mois se terminant en mars grâce à une croissance globale. La major FMCG avait signalé une contraction de 7% en volume au T4FY20 à la suite du verrouillage national.

Les bénéfices de la société ont bondi de 41% d’une année sur l’autre au cours du trimestre à Rs 2.143 crore, en avance sur les estimations du consensus Bloomberg de Rs 1.968 crore. Les revenus ont augmenté de 34% en glissement annuel à 11 947 crores de roupies, battant à nouveau les estimations de 11 733 crores de roupies.

Sanjiv Mehta, CMD, a déclaré qu’il était trop tôt pour prédire comment l’entreprise se comporterait au cours du trimestre en cours compte tenu de la flambée des infections. «Bien que les deux premières semaines d’avril aient été bonnes, il ne fait aucun doute que la mobilité a ralenti. », A observé Mehta, l’ajout de catégories discrétionnaires sera lié à la mobilité.

Néanmoins, l’impact devrait être limité étant donné uniquement des restrictions localisées et aucun verrouillage général. Mehta pense que l’impact pourrait être plus faible que celui observé au cours du trimestre d’avril à juin de l’année dernière. La demande rurale, a déclaré le CMD, a résisté jusqu’à présent.

La performance du trimestre de mars de HUL est venue sur le dos d’une croissance à deux chiffres enregistrée dans le segment de la santé, de l’hygiène et de la nutrition, qui représente 80% de l’activité commerciale et discrétionnaire, qui s’est améliorée par rapport aux creux de l’année dernière. Les activités hors domicile, qui comprennent les glaces, ont également été touchées par la diminution de leurs dépenses par les consommateurs. Cependant, il a fortement rebondi au cours du trimestre de mars 2021.

Les marges bénéficiaires d’exploitation de HUL ont augmenté de 180 points de base en glissement annuel à 25%, entraînant une hausse de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 45% en glissement annuel à 2 987 crores de roupies.

L’inflation des produits de base du thé, de l’huile de palme et des produits dérivés du brut avait incité la société à réduire ses coûts dans l’intention de laisser l’équation de valeur des prix intacte pour le consommateur et de prendre des augmentations de prix calibrées, a déclaré Mehta.

Srinivas Phatak, directeur financier de HUL, a déclaré que les perspectives de la demande étaient difficiles à prévoir étant donné «nous sommes dans un environnement sans précédent» avec la flambée de Covid. Il a ajouté que la société avait considérablement amélioré sa capacité, qui est maintenant de 1,3 fois par rapport à celle de la période antérieure à Covid.

«Nous avions lancé plusieurs modèles pour nous assurer que les stocks sont disponibles en aval et plus près des consommateurs», a-t-il expliqué. Phatak a déclaré que plus de 500 000 points de vente peuvent commander numériquement, ce qui signifie que si un vendeur est inaccessible, le détaillant peut commander en ligne. «L’entreprise a ajouté 1 000 points de vente par jour pour créer cette capacité», a-t-il déclaré.

