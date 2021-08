Le bénéfice de HPCL chute de 36% à Rs 1,795 crore au T1FY22

in

Le prix moyen du panier indien de pétrole brut au T1FY22 était de 68,6 $ le baril, contre le taux moyen de 30,4 $ le baril enregistré au T1FY21.

La société publique Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) a déclaré un bénéfice net de 1 795 crores de roupies sur une base autonome pour le trimestre clos le 30 juin, soit 36,2% de moins que le bénéfice affiché au même trimestre il y a un an.

La société a attribué la baisse des bénéfices principalement à la baisse du débit de brut, car sa raffinerie de Mumbai a procédé à une fermeture majeure de ses différentes unités dans le cadre du projet d’expansion de la raffinerie.

La hausse des prix mondiaux du brut a également joué un rôle dans la baisse des bénéfices. Alors que les revenus de HPCL ont augmenté de 67% en glissement annuel au cours du trimestre pour atteindre 77 957,5 crores de Rs, les dépenses – comprenant principalement l’achat de pétrole brut – ont augmenté à un taux plus élevé de 75,9% pour atteindre 75 560,7 crores de Rs.

La dépréciation de la roupie indienne a également eu un impact négatif sur les finances de l’entreprise.

HPCL avait gagné environ Rs 49 crore des fluctuations des taux de change au premier trimestre de l’exercice 21, alors qu’il a perdu Rs 71 crore sur ce front au cours du premier trimestre de l’exercice en cours.

Au cours de l’année, les ventes de produits pétroliers de HPCL ont augmenté de 15,9 % par an pour atteindre 8,8 millions de tonnes (MT). Les ventes d’essence ont enregistré une croissance de 36,6 %, celles de diesel de 22,2 % et les ventes de carburant pour turbines d’aviation (ATF) ont augmenté de 118,8 % par an.

La marge brute de raffinage combinée des raffineries HPCL pour le trimestre s’élève à 3,31 $ le baril, contre 0,04 $ le baril au cours du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

“Le projet d’expansion de la raffinerie de HPCL à Mumbai est en voie d’achèvement et le projet de modernisation de la raffinerie de Visakh est à un stade avancé d’achèvement”, a déclaré le président de la société, Mukesh Kumar Surana.

Au cours du trimestre, HPCL a mis en service 142 nouveaux points de vente, portant le réseau total de points de vente à 18 776 en juin 2021.

Des installations CNG ont été ajoutées dans 50 points de vente, portant le nombre total de points de vente HPCL avec des systèmes CNG à 724. Jusqu’à 25 % du réseau de points de vente HPCL fonctionne à l’énergie solaire.

