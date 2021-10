Le bénéfice de Kotak Mahindra Bank au deuxième trimestre baisse de 7% en raison de la hausse des provisions

Le ratio CASA au 30 septembre 2021 s’établit à 60,6 %, contre 57,1 % au 30 septembre 2020.

Le prêteur du secteur privé Kotak Mahindra Bank (KMB) a annoncé mardi un bénéfice net de 2 032 crores de roupies au cours du trimestre de septembre de l’exercice 22, en baisse de 7 % en glissement annuel en raison d’une augmentation de 27 % des provisions en glissement annuel pour Rs 424 crore.

Le total des provisions liées à Covid-19 de KMB s’élevait à 1 279 crores de roupies au 30 septembre 2021, dont aucune n’a été utilisée au cours de l’exercice en cours. Le total des provisions, y compris les provisions spécifiques, standard et Covid-19, s’élevait à 7 637 crores de roupies, représentant le total des actifs non productifs bruts (NPA) de la banque. Le ratio de couverture des provisions (PCR) de la banque s’établit à 67% à fin septembre.

Au 30 septembre, la banque avait restructuré des prêts d’une valeur de Rs 495 crore, soit 0,21% de ses avances, dans le cadre des deux cycles de résolution du stress lié à la pandémie. La valeur des prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) qui ont subi une restructuration a bondi de 143% entre juin et septembre à 767 crore, représentant 0,33% des avances.

Le revenu net d’intérêts (NII) de KMB – la différence entre les intérêts gagnés et les intérêts dépensés – a augmenté de 3,2% en glissement annuel à Rs 4021 crore et sa marge nette d’intérêts (NIM), une mesure clé de la rentabilité, a chuté de 15 points de base (bps) séquentiellement à 4,45 %.

Les actifs des clients, qui comprennent les avances et les substituts de crédit, s’élevaient à Rs 2,56 lakh crore au 30 septembre, en hausse de 17% en glissement annuel. Les avances étaient à Rs 2,35 crore lakh, en hausse de 15% en glissement annuel.

Dipak Gupta, directeur général adjoint de KMB, a déclaré que la croissance saine des avances ne doit pas être considérée comme un abandon de son approche conservatrice par le prêteur. « L’approche conservatrice demeure. Ce que vous voyez vraiment, c’est un environnement propice au soutien d’une croissance saine », a déclaré Gupta. Certains segments, comme les prêts aux véhicules commerciaux, continuent de rencontrer des défis, a-t-il déclaré.

Le total des dépôts a augmenté de 11,5% en glissement annuel pour atteindre Rs 2,92 crore lakh. Les dépôts sur compte d’épargne (SA) ont augmenté de 13 % en glissement annuel et les dépôts en compte courant (CA) de 32 % en glissement annuel. Le ratio CASA au 30 septembre 2021 s’établit à 60,6 %, contre 57,1 % au 30 septembre 2020.

La banque a reconnu des dérapages bruts de Rs 1 293 crore au cours du T2FY22, contre Rs 1 537 crore au T1FY22. Les récupérations et les mises à niveau étaient à hauteur de Rs 1 350 crore, contre Rs 700 crore au trimestre précédent. Les comptes de mention spéciale (SMA)-II, les prêts dont les remboursements sont en retard entre 61 et 90 jours, s’élevaient à Rs 388 crore.

KMB a connu une amélioration sur le front de la qualité des actifs au deuxième trimestre, le ratio GNPA chutant de 37 pb en séquentiel à 3,19%. En termes absolus, les NPA bruts s’élevaient à Rs 7 658 crore fin septembre. Le ratio NPA net a chuté de 22 points de base séquentiellement à 1,06%.

Le ratio d’adéquation des fonds propres de KMB selon Bâle III s’élevait à 21,8 % et le ratio Tier-I à 20,8 %. Les actions de KMB sur l’ESB ont clôturé en hausse de 2,48% par rapport à leur clôture précédente à 2 210,55 Rs mardi.

