Le bénéfice de la BoM grimpe de 187% à Rs 165 cr; fait des provisions Covid de Rs 583 cr

Le prêteur du secteur public Bank of Maharashtra a annoncé jeudi une augmentation de 187% d’une année sur l’autre de son bénéfice net à Rs 165 crore pour le trimestre clos le 31 mars 2021, aidé par une croissance de 35% du revenu net d’intérêts (NII) à Rs 1,383 crore.

La marge nette d’intérêts s’est améliorée à 3,11% contre 2,41% au trimestre de mars 2020.

Il y avait également un autre revenu ponctuel de 508 crores de Rs en raison de la récupération du compte Bhushan Power. Ce montant a été radié plus tôt, mais un recouvrement unique a été effectué au cours du trimestre de mars. La banque a vu une augmentation de 215% des revenus autres que d’intérêts à Rs 1 235 crore.

AS Rajeev, directeur général et PDG de la BoM, a déclaré que la qualité des actifs de la banque s’était améliorée avec une baisse du NPA brut de 12,81% à 7,23% et du NPA net de 4,77% à 2,48%. Le NPA brut était en baisse à Rs 7 779,68 crore à partir de Rs 12 152 crore tandis que le NPA net était à Rs 2 544,3 crore à partir de Rs 4 145 crore.

Il y a eu une réduction des NPA dans tous les secteurs, y compris l’agriculture et la vente au détail, ainsi que les prêts aux entreprises, a déclaré Rajeev. L’agriculture a connu une bonne année, les récupérations ont donc été bonnes et les prêts aux particuliers ont également connu des récupérations relativement meilleures, a-t-il déclaré.

Prenant en considération la deuxième vague, la banque avait décidé de prendre des dispositions COVID supplémentaires de Rs 583 crore pour toute éventualité, a-t-il déclaré. Mais Rajeev ne s’attendait pas à un impact négatif sur la performance de l’exercice 22 en raison de la deuxième vague et la banque serait en mesure de bien performer cet exercice car le pays était mieux préparé à gérer cela.

Rajeev a déclaré que la banque prévoyait de lever des capitaux jusqu’à Rs 5 000 crore par le biais d’une offre publique de suivi, d’un QIP, d’une émission de droits ou d’obligations. Cela pourrait se produire au deuxième ou au troisième trimestre de FY22 selon les conditions du marché.

La BoM a fait état d’une croissance de 35% des prêts aux MPME, de 26% des prêts aux particuliers et de 12% des prêts agricoles au cours du trimestre de mars.

L’activité totale de la BoM au 31 mars était en hausse de 15% à Rs 2,81,659 crore, les dépôts augmentant de 16% à Rs 1,74,006 crore et les avances augmentant de 18% à Rs

1,07,654 crore.

