Le bénéfice de la NMDC s’envole de 499% au premier trimestre

NMDC a vendu 9,45 millions de tonnes (MT) de minerai de fer au cours du trimestre, en hausse de 51% par rapport au trimestre avril-juin du dernier exercice. La production a augmenté de 35% à 8,91 MT.

Le mineur de minerai de fer appartenant à l’État NMDC a signalé jeudi une augmentation de 499% du bénéfice après impôt (PAT) pour le trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours à 3 193 crore de Rs contre 533 crore de Rs au même trimestre de l’exercice précédent, en grande partie grâce à une base très basse.

Soutenu par des ventes plus élevées et des prix élevés de la matière première sidérurgique, le chiffre d’affaires de NMDC a augmenté de 236% pour atteindre 6 512 crores de Rs au cours du trimestre de référence, contre 1 938 crores de Rs un an plus tôt.

“Cette excellente performance, réalisée grâce à une demande intérieure robuste et au pic des prix internationaux du minerai de fer, en fait le meilleur premier trimestre pour NMDC depuis la création de la société”, a déclaré la société dans un communiqué.

NMDC a vendu 9,45 millions de tonnes (MT) de minerai de fer au cours du trimestre, en hausse de 51% par rapport au trimestre avril-juin du dernier exercice. La production a augmenté de 35% à 8,91 MT.

« Les majors indiennes de l’acier [are] rapportant des résultats solides et a également annoncé des plans d’expansion. Cela, combiné à la détermination du gouvernement à continuer à investir dans des projets d’infrastructure pendant que nous revenons à la normale, est extrêmement encourageant pour nous au NMDC », a déclaré le CMD Sumit Deb de la société.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.