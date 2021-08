Le bénéfice de Petronet LNG augmente de 22% à Rs 636 crore

in

Le coût financier a chuté de 9,2% à Rs 80,3 crore par an.

Le plus grand importateur de gaz de l’Inde, Petronet LNG, a enregistré une augmentation de 22,2% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 635,7 crore sur une base autonome pour le trimestre clos le 30 juin. Les revenus de l’exercice ont augmenté de 75% en glissement annuel à Rs 8 666,4 crore les dépenses – principalement le coût d’achat du gaz – ont augmenté de 83,7% à Rs 7 815,3 crore au cours de la même période.

Le coût financier a chuté de 9,2% à Rs 80,3 crore par an. Le volume global de gaz naturel liquéfié (GNL) traité par la société au premier trimestre de l’exercice 22 était de 209 000 milliards d’unités thermiques britanniques (TBTU), contre 190 TBTU au trimestre correspondant de l’année dernière. Le terminal de Dahej a lui-même traité 194 TBTU au T1FY22 de GNL contre 181 TBTU au T1FY21.

