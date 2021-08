Le bénéfice de PFC augmente de 34% à Rs 2 274 crore au T1FY22

in

La société d’État Power Finance Corporation (PFC) a déclaré un bénéfice net de 2 273,6 crores de roupies pour le trimestre clos le 30 juin sur une base autonome, enregistrant une hausse de 33,8 % en glissement annuel grâce à des revenus d’intérêt plus élevés. et un moindre coût des fonds.

Le revenu net d’intérêts de PFC a augmenté de 14,7 % par an pour atteindre 3 525 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22, tandis que le coût des fonds a chuté de 25 points de base (pb) à 7,43 % au cours de la même période. L’entité publique a déclaré un dividende intérimaire de 2,25 roupies par action pour l’exercice 22.

La valeur nette de la société à la fin du trimestre a augmenté de 16,6% par an pour atteindre 54 739 crores de roupies. Le ratio NPA net actuel a également baissé à 2% contre 3,41% au trimestre correspondant de l’EX21. L’écart d’intérêt net sur les actifs productifs a diminué de quatre points de base par an pour s’établir à 2,96 % à la fin du premier trimestre de l’exercice 22, le rendement des actifs ayant chuté de 29 points de base à 10,39 %.

Les actifs de prêt de la société à la fin du trimestre ont augmenté de 4,6% en glissement annuel Rs 3,69 lakh crore. Sur ce montant, Rs 1,87 crore lakh sont des prêts à des projets de production d’électricité conventionnels et Rs 38 271 crore sont destinés à des projets d’énergie renouvelable, y compris de grandes unités hydroélectriques. Les décaissements ont chuté de 34,4% en glissement annuel de Rs 11 332 crore au premier trimestre. Jusqu’à 73 % des décaissements du trimestre ont été versés à des projets du secteur public.

“Je suis également particulièrement heureux qu’avec notre performance constante, nous ayons été en mesure de fournir un rendement de dividende à nos actionnaires au premier trimestre lui-même”, a déclaré le CMD RS Dhillon de PFC. Sur les emprunts en cours de PFC de Rs 3,23 lakh crore, 60% proviennent d’obligations nationales. Les 16 projets énergétiques du prêteur avec une exposition de Rs 15 820 crore sont dans le NCLT, tandis que la résolution de 10 autres projets d’une valeur de Rs 5 334 crore est poursuivie en dehors du tribunal.

