Le bénéfice de RIL baisse de 7,3% à Rs 12 273 crore, manque l’estimation

Reliance Industries (RIL), vendredi, a manqué ses estimations en déclarant un bénéfice net consolidé de Rs 12 273 crore pour le trimestre avril-juin, en baisse de 7,3% sur un an. Les revenus consolidés de la société au cours de la période à Rs 1,4 lakh crore, ont augmenté de 58,2% en glissement annuel, légèrement en deçà des estimations du consensus de Bloomberg.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour le trimestre était de Rs 23 368 crore, en hausse de 38,5% par an alors que l’Ebitda pour Jio Platforms a augmenté de 21,3% à Rs 8 892 crore et l’Ebitda de détail a augmenté de 79,9% à Rs 1 941 crore. L’Ebitda des activités pétrolières et chimiques de RIL s’est amélioré de 49,8% par an pour atteindre 12 231 crores de Rs, tandis que son unité commerciale de production de gaz a signalé un Ebitda de 797 crores de Rs contre un Ebitda négatif de 32 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice21.

Les dépenses de l’entreprise ont augmenté de 50,2% par an pour atteindre 1,3 lakh crore. Les dépenses auraient été plus élevées, réduisant encore les bénéfices, si le coût financier de RIL n’avait pas chuté de 49,6% en glissement annuel à Rs 3 397 crore au premier trimestre de l’exercice 22, après que la société ait atteint un bilan net sans dette au cours de l’exercice 21. Le bénéfice de RIL au T1FY21 comprenait un gain exceptionnel de Rs 4 966 crore.

“Les restrictions liées à Covid sur les opérations des magasins au cours du trimestre ont eu un impact sur nos opérations commerciales et notre rentabilité”, a déclaré Mukesh Ambani, président et directeur général de RIL. L’expansion des magasins de détail de RIL a été limitée au cours du trimestre et pourrait ouvrir 123 nouveaux magasins, portant le nombre total à 12 803. Plus de 700 magasins sont en préparation et seront mis en service au fur et à mesure que les bordures seront levées, a indiqué la société. “Les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 démontrent clairement la résilience du portefeuille diversifié d’entreprises de Reliance qui s’adresse à une grande partie du panier de consommation”, a ajouté Ambani.

Les revenus de l’activité pétrolière et gazière ont bondi de 153,2% en glissement annuel pour atteindre 1 281 crores de roupies, principalement en raison de l’accélération de la production de gaz de R-Cluster et du début de la production du champ SatCluster dans le bloc KG D6. La production combinée de ces deux champs s’élève désormais à plus de 18 millions de mètres cubes standard par jour, contribuant à 20 % de la production de gaz en Inde.

