Le bénéfice de Tata Power augmente de 74% à Rs 465 crore au cours du trimestre avril-juin

La société a déclaré que l’augmentation du nombre est “principalement due à une production d’énergie éolienne et solaire plus élevée, à de meilleures performances globales dans les domaines de l’EPC solaire, des toits, des pompes solaires et à une commande tarifaire favorable pour CGPL (usine de Mundra)”.

Le bénéfice net consolidé de Tata Power a bondi de près de 74% pour atteindre 465,69 crores de Rs au cours du trimestre d’avril à juin 2021, contre 268,10 crores de Rs au cours de la période de l’année dernière.

Le revenu total d’avril à juin 2021 est passé à 10 145,89 crores de Rs contre 6 540,42 crores de Rs il y a un an, selon un dossier réglementaire de la société.

Praveer Sinha, PDG et directeur général de Tata Power, a déclaré : « Toutes nos unités commerciales existantes de production, de distribution et de transmission ont enregistré une performance solide malgré les défis posés par la pandémie en cours. Cela peut être attribué à l’excellente performance de toutes nos activités et aux ajouts de capacité. »

« Nous visons à faire passer notre portefeuille d’énergies renouvelables de 4 GW actuels à 15 GW d’ici 2025 et à 25 GW d’ici 2030, atteignant ainsi 80 % de capacité de production propre, contre 31 % actuellement. Nous continuerons à développer et à promouvoir l’adoption massive de pompes solaires et solaires sur le toit, de micro-réseaux, de domotique et de nous concentrer sur le développement de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques dans le pays. »

Il a également annoncé le retour de l’entreprise dans le développement de projets de transmission entièrement nouveaux.

“Nous sommes prêts pour l’avenir pour un avenir plus propre et visons à capitaliser sur les opportunités des projets hybrides renouvelables, solaire flottant et à renforcer nos partenariats pour les projets de stockage de batteries”, a-t-il déclaré.

Malgré les risques à la baisse posés par COVID, l’entreprise reste optimiste et continuera à construire un avenir résilient et à faire progresser nos objectifs de développement durable, a-t-il ajouté.

