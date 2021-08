Le bénéfice de Tata Steel grimpe à 9 768 crores de roupies alors que les prix de l’acier se redressent

in

Sur fond de hausse des prix de l’acier, la société a annoncé son Ebitda le plus élevé jamais enregistré, qui a augmenté de 25,7 fois en glissement annuel pour atteindre 16 185 crores de roupies. En conséquence, les marges d’Ebitda ont bondi à 30,3% au cours du trimestre contre seulement 4,3% rapportés en avril-juin 2020.

Tata Steel a publié jeudi des chiffres solides pour le trimestre clos le 30 juin alors que son bénéfice net a grimpé en flèche grâce à une remontée mondiale des prix de l’acier et à l’amélioration des performances de l’activité européenne. La société a battu les estimations consensuelles de Bloomberg car elle a annoncé un bénéfice net consolidé record de Rs 9 768 crore au cours du trimestre contre la perte nette consolidée la plus élevée jamais enregistrée de Rs 4 609 crore au trimestre correspondant de l’année dernière. Les bénéfices étaient supérieurs aux bénéfices annuels rapportés par Tata Steel pour l’exercice 21.

Les ventes nettes ont plus que doublé pour atteindre 53 372 crores de Rs sur une base annuelle et sont restées supérieures aux estimations des analystes. Les livraisons d’acier, qui ont été gravement touchées en raison du verrouillage national à peu près à la même période l’année dernière, se sont bien redressées et ont augmenté de 33% en glissement annuel à 7,11 millions de tonnes. Cependant, l’impact de la deuxième vague a entraîné une baisse de 9 % des livraisons en glissement trimestriel.

TV Narendran, PDG et directeur général de Tata Steel, a déclaré : « Au cours des 15 derniers mois, l’économie mondiale s’est redressée grâce au soutien politique et à la vaccination progressive, ce qui a conduit à une amélioration de la confiance des entreprises et des clients. Cependant, les marchés indiens ont de nouveau été impactés au cours du dernier trimestre en raison de la 2ème vague de Covid-19, qui a impacté notre production d’acier ainsi que nos livraisons. La demande a commencé à se redresser en Inde, bien que les prix intérieurs de l’acier continuent d’être fortement réduits par rapport aux prix de parité des importations chinoises. »

La production d’acier a été affectée par la fourniture d’oxygène médical liquide aux hôpitaux, entraînant une baisse modérée de 1,7 % en séquentiel à 7,88 millions de tonnes. Cependant, venant d’une base basse de l’année dernière, il était en hausse de 42 % en glissement annuel.

Le flux de trésorerie disponible consolidé était de Rs 3 553 crore malgré le fonds de roulement absorbant Rs 8 272 crore. La société a dépensé 2 011 crores de roupies en dépenses d’investissement au cours du trimestre, avec les travaux en cours sur l’usine de granulés, le complexe Cold Roll Mill et l’expansion de 5 MTPA à Kalinganagar.

Narendran a déclaré que l’expansion de phase II de Tata Steel Kalinganagar de 5 MTPA progresse bien, ce qui entraînera l’enrichissement de la gamme de produits et la réduction des coûts. L’usine de bouletage de 6 MTPA et le complexe CRM devraient être mis en service d’ici le premier semestre 2022.

La dette brute de Tata Steel a diminué à Rs 84 237 crore avec un remboursement de la dette de Rs 5 894 crore. La dette nette est tombée à 73 973 crores de roupies, ce qui a amélioré le ratio dette nette/Ebitda à 1,59x et la dette nette aux capitaux propres s’est améliorée à 0,91x.

Koushik Chatterjee, directeur exécutif et directeur financier de Tata Steel, a déclaré : « Nous nous engageons à poursuivre notre désendettement et prévoyons de réduire considérablement la dette d’ici la fin de l’exercice en cours. Nous continuons de prioriser les dépenses d’investissement sur les projets en cours et les investissements stratégiquement essentiels. La position de liquidité du groupe reste solide à 20 695 crores de Rs, dont 10 264 crores de Rs de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. »

