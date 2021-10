Le bénéfice d’exploitation net d’Embassy REIT en hausse de 30 % en glissement annuel au deuxième trimestre de l’EX22

Il est également en pourparlers sur la location de 5 lakh pieds carrés.

Embassy Office Parks REIT a annoncé vendredi une croissance de 30% en glissement annuel de son bénéfice d’exploitation net (NOI) à Rs 624 crore au cours du trimestre juillet-septembre. Les revenus ont augmenté de 36% sur une base annuelle pour atteindre Rs 735 crore au cours de la même période.

La société a déclaré une distribution de Rs 537 crore ou Rs 5,66 par unité pour le deuxième trimestre de l’exercice 22. Dont 4,52 Rs par part ou 80% des distributions sont libres d’impôt pour les porteurs de parts. La date d’enregistrement pour la distribution est le 10 novembre 2021 et la distribution sera versée au plus tard le 13 novembre.

L’Ebitda de la société basée à Bengaluru a augmenté de 28% en glissement annuel à Rs 605 crore, tandis que la marge Ebitda s’est contractée à 85% contre 88% il y a un an. Elle a perçu plus de 99% des loyers sur ses 32,3 millions de pieds carrés (MSF) de portefeuille de bureaux. Il a atteint un taux d’occupation du portefeuille stable de 89 % avec des augmentations de loyer de 15 % sur 1,4 million de pieds carrés (MSF) sur 22 baux.

« Nous avons réalisé notre plus forte activité de crédit-bail depuis le début de la pandémie, nous avons mené à bien une importante augmentation de dette de Rs 4 600 crore à un taux d’intérêt impressionnant de 6,5% et nous avons reçu une reconnaissance mondiale pour notre engagement continu en faveur de la durabilité », a déclaré Michael Holland, PDG d’Embassy REIT. mentionné.

«Nous avons reconfirmé nos prévisions pour l’année complète alors que nous voyons de multiples vents favorables pour notre entreprise – la situation de Covid qui se stabilise en Inde, un marché de la location de bureaux en plein essor, en particulier sur notre marché principal de Bengaluru, et l’expansion des activités des occupants tirée par les méga-tendances technologiques mondiales. Ces tendances positives sont claires pour notre base d’investisseurs en expansion qui a triplé au cours des douze derniers mois », a-t-il noté.

Au cours du trimestre de septembre, Embassy REIT a signé 7,13 lakh pieds carrés de location totale sur 7 transactions et a atteint des spreads de location de 20 %. Cela comprend 1,69 lakh pieds carrés de nouvelle location à 13% d’écart de relocation et 5,44 lakh pieds carrés de renouvellements à 21% d’écart de renouvellement. Il est également en pourparlers sur la location de 5 lakh pieds carrés.

L’entreprise a réalisé des augmentations de loyer de 15 % sur 1,4 MSF sur 22 baux au deuxième trimestre de l’exercice 22, ce qui représente 100 % des augmentations prévues. En bonne voie pour des augmentations de loyer de 14% dues sur 4,1 MSF sur 35 baux au cours de l’EX22. La construction bat son plein pour 5,7 MSF de projets de développement de l’entreprise, et le campus 1,1 MSF JP Morgan d’ETV est en bonne voie pour une livraison d’ici la fin de l’année.

Concernant les tendances de la demande, la société a déclaré que la dynamique de location devrait rebondir en 2022, Bengaluru menant la reprise des bureaux pan-indiens. Le secteur technologique et les centres captifs mondiaux stimuleront la reprise des bureaux. Les grands utilisateurs lancent des plans d’expansion/consolidation et l’année prochaine pourrait connaître une forte reprise.

