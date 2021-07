Le bénéfice d’exploitation net d’Embassy REIT en hausse de 36% au T1FY22

Un bilan solide permet à Embassy de poursuivre des opportunités de croissance pour ses porteurs de parts, a-t-il ajouté.

Embassy Office Parks REIT, basé à Bengaluru, a annoncé mercredi une croissance de 36% en glissement annuel de son bénéfice net d’exploitation (NOI) à Rs 621 crore au cours du premier trimestre de l’exercice 22. Les revenus ont augmenté de 43% sur une base annuelle à Rs 738 crore au cours de la même période.

La société a déclaré une distribution de Rs 535 crore, ou Rs 5,64 par unité, pour le trimestre avril-juin de cet exercice. Sur ce montant, Rs 4,51 par part ou 80% de la distribution est libre d’impôt pour les porteurs de parts. L’Ebitda a augmenté de 36% en glissement annuel à Rs 601 crore au premier trimestre de l’EX22, tandis que les marges d’Ebitda sont tombées à 81% contre 87% il y a un an.

«Après avoir respecté ses prévisions au cours de l’exercice 21, Embassy REIT a poursuivi sa solide performance tout au long du premier trimestre malgré les défis du récent verrouillage. Malgré cela, les mégatendances mondiales vers la croissance technologique nous seront bénéfiques, car nous constatons des embauches et des investissements records dans la technologie et les captives hébergées en Inde », a déclaré Michael Holland, PDG d’Embassy REIT.

Avec des déploiements de vaccins efficaces et un désir clair des chefs d’entreprise de ramener leurs employés sur les lieux de travail de haute qualité d’Embassy, ​​l’entreprise est optimiste pour l’avenir. Un bilan solide permet à Embassy de poursuivre des opportunités de croissance pour ses porteurs de parts, a-t-il ajouté.

Embassy REIT a perçu plus de 99 % des loyers des bureaux sur son portefeuille de bureaux de 32,3 millions de pieds carrés (MSF). Il a atteint un taux d’occupation du portefeuille stable de 89 % avec des augmentations de loyer réussies de 13 % sur 2,2 MSF sur 32 baux au premier trimestre de l’exercice 22, représentant 100 % des augmentations prévues. L’entreprise est sur la bonne voie pour des augmentations de loyer de 14% dues sur 5,5 MSF d’espace de bureau à travers 57 baux au cours de l’EX22.

Au cours du trimestre de juin, la société a signé 5,45 lakh pieds carrés de location totale sur 9 transactions, comprenant 1,61 lakh pieds carrés de nouvelles locations à 17% d’écart de relocation et 3,84 lakh pieds carrés de renouvellements à 10% de renouvellement. propager. Il est en pourparlers sur la location de 1,5 lakh pieds carrés.

Construction en cours sur 5,7 projets de développement MSF, avec 1,1 campus JP Morgan MSF dont la livraison est prévue d’ici la fin de l’année. La deuxième vague de perturbations induites par Covid en avril-juin a impacté les délais de livraison des projets d’un trimestre.

Le conseil d’administration d’Embassy REIT a approuvé une collecte de fonds pouvant atteindre 4 600 crores de roupies via des débentures non convertibles libellées en roupies, cotées, notées, garanties/non garanties, remboursables et transférables en une ou plusieurs tranches. Il a augmenté la dette de 1 200 crores de Rs à 7,4% de frais d’intérêt et a refinancé 520 crores de Rs, ce qui a permis d’économiser 80 pb au premier trimestre de l’exercice 22.

