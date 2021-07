Le bénéfice d’ICICI Securities T1 bondit de 61 pc; chiffre d’affaires en hausse de 37 pc

ICICI Securities, qui fait partie du groupe ICICI, est l’une des principales franchises d’actions de détail, un distributeur de produits financiers et une banque d’investissement.

ICICI Securities a annoncé une augmentation de 61% de son bénéfice après impôts (PAT) à Rs 311 crore au cours des trois mois clos en juin 2021 en raison de la croissance des revenus et de l’amélioration des marges. En comparaison, la société avait affiché un PAT de Rs 193 crore au cours du même trimestre précédent l’exercice, a déclaré ICICI Securities dans un communiqué.

Les revenus de la société ont augmenté de 37% pour atteindre 748 crores de Rs au cours du trimestre sous revue, contre 546 crores de Rs au cours du trimestre clos le 30 juin 2020. La croissance des revenus a été aidée par de solides performances globales dans les actions et les activités connexes, les activités de distribution, les activités de distribution, les activités de gestion de fortune privée, ainsi que les activités de banque d’investissement.

« Nous sommes heureux d'annoncer de solides performances financières et opérationnelles au cours du trimestre », a déclaré Vijay Chandok, directeur général et chef de la direction de la société. « Nous constatons une traction continue dans nos ajouts de clients. Nos ajouts de clients via des partenariats numériques, avec des acteurs numériques contemporains… ont commencé à contribuer de manière significative. Nous avons également constaté que les visiteurs sur notre plateforme ont plus que triplé entre décembre 2020 et juin 2021 », a-t-il ajouté. ICICI Securities a une clientèle de 5,8 millions de clients, dont 3,9 lakh ont été ajoutés au cours du trimestre sous revue.

